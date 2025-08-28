Museo de la Memoria y los DDHH presenta exposición que reconstruye la dictadura desde la mirada de niñas, niños y adolescentes

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inaugura este 29 de agosto la exposición “El tiempo entre nosotros”, hito central del año temático 2025: Memoria joven: Voces de niñez y adolescencia.

La muestra, ubicada en el tercer piso del Museo, reúne por primera vez colecciones inéditas compuestas por dibujos, cartas, diarios, cuadernos y revistas creadas por niñas, niños y adolescentes durante la dictadura civil-militar en Chile.

La exposición reconstruye cómo vivieron la dictadura niñas, niños y adolescentes, no solo como testigos, sino también como protagonistas que encontraron sus propias formas de comprender, sentir y resistir lo que ocurría a su alrededor.

A través de sus creaciones se revelan las distintas maneras en que enfrentaron la violencia, la represión y el exilio, incluidos los afectos e imaginaciones que desarrollaron.

“’El tiempo entre nosotros’ muestra cómo las infancias fueron voces activas frente a la desigualdad, la militarización y el autoritarismo. Ofrecer una exposición desde esta perspectiva permite reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, cuyas vivencias y memorias merecen un lugar en el espacio público y en la historia”, explicó María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo.

Un testimonio construido desde las colecciones del Museo

La exposición se construyó íntegramente a partir del patrimonio documental del museo, gran parte del cual se presenta por primera vez al público. Los objetos y archivos se encuentran organizados en distintos niveles, que abarcan desde la esfera social, política y económica de la dictadura hasta el ámbito íntimo, pasando por la escuela y la familia.

La muestra se compone íntegramente de creaciones de niñas, niños y adolescentes, elaboradas durante ese periodo en contextos como el taller de cine para niños realizado por Alicia Vega desde 1985 en distintas poblaciones de Santiago.

A lo anterior, se suma la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), organización creada por mujeres para brindar apoyo integral a niños, niñas y adolescentes afectados por la represión durante la dictadura, entre otras.

Voces de niñez y adolescencia

Las Comisiones de Verdad reconocieron a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia política. En sus informes se identificaron más de 150 menores de 18 años ejecutados políticos o asesinados en protestas y 40 detenidos desaparecidos; al menos dos mil 200 niños y niñas detenidos y torturados.

A esto se suman numerosos casos de madres embarazadas cuyos hijos no sobrevivieron, infancias que fueron testigos directos de la detención o desaparición de sus padres, o que sufrieron la represión de allanamientos y la experiencia del exilio y la separación forzada.

“El tiempo entre nosotros” es parte de una programación anual que ha desarrollado el Museo este 2025, que puso el foco en investigar y visibilizar la experiencia de las infancias desde una perspectiva de derechos humanos, tanto en dictadura como en la actualidad.