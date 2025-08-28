Rectora Rosa Devés desde FILUNI: “La integración latinoamericana es más importante que nunca”

Desde Ciudad de México, la Universidad de Chile participa como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), un encuentro que reúne a editoriales académicas, comunidades lectoras y autoridades universitarias de toda América Latina.

La presencia chilena en esta edición no solo destaca por su amplitud, más de 120 representantes entre académicos, artistas, estudiantes y profesionales, sino también por su diversidad. Al stand institucional se suman espacios de publicaciones de otras universidades estatales, al tiempo que se despliegan expresiones culturales como teatro, música y danza.

En este marco, la rectora Rosa Devés sostuvo una conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, desde los estudios de la Radio Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La máxima autoridad de nuestra casa de estudios abordó el sentido profundo de esta participación, el vínculo histórico entre las casas de estudio, y el rol de las universidades públicas latinoamericanas.

— ¿Cómo percibe lo que está pasando luego de haberlo fraguado durante tantos meses?

Son actividades que se van creando, a las que se van sumando distintas personas y que se van llenando de un contenido que trasciende lo que uno podría pensar. Porque es una feria internacional del libro de las universitarias y universitarios muy importante, en una gran universidad, que se transforma además en algo generativo, en un comienzo de algo que va a ocurrir.

Está la presencia acá de la Universidad de Chile, de sus distintas disciplinas y estamentos, porque no son sólo académicos y académicas, hay personas que aportan en distintos ámbitos. Y el haber venido con los libros, que son el tema de la feria, pero también con cultura en un sentido más amplio -con teatro, con música, con danza- tranforma en algo maravilloso lo que está ocurriendo en estos días.

— Usted destacó el compromiso histórico de la Universidad de Chile con el país, al igual que la UNAM con México. Al citar a Vasconcelos (forjador de la UNAM) y Andrés Bello, señaló la importancia de ser nacionales y latinoamericanistas a la vez. ¿Por qué consideró relevante enfatizar esa dualidad en el Chile y en el México de 2025?

Porque está también en la historia, tal como dice el sentido americanista de estas universidades que se forjan muchas veces con los intelectuales del exilio. Nuestras universidades a la base son americanistas. El escudo de la UNAM, que fue en realidad una idea, lo que representa José Vasconcelos en 1921, contiene el mapa de América Latina en el escudo. Eso es maravilloso, y que está sostenido además por un águila mexicana y un cóndor andino.

Entonces, está la imagen de esta universidad, la UNAM, pero también Andrés Bello era un americanista muy importante.

El año 1922, un año después del escudo, José Vasconcelos hizo una gira por Sudamérica. Fue a Brasil, Argentina, Uruguay y a Chile, conoce a Gabriela Mistral y ese hito también es muy relevante. Entonces ¿por qué recordar hoy? Porque la integración latinoamericana es más importante que nunca. Recuperar esa historia, reconocerla más bien, cuando el mundo está tan fragmentado y América Latina cobra una importancia fundamental.

— Usted mencionó que la delegación es diversa, no solo académica. Hay dos gestos que quisiera destacar: abrir la invitación a otras universidades estatales y sumar expresiones culturales como 31 Minutos y el Mono González, que no provienen directamente desde la Academia. Sobre esa apertura institucional y cultural ¿Qué reflexión le merece?

Nos fuimos dando cuenta, en la medida que esto se iba desarrollando, que tenía que ser una embajada cultural de Chile. En ese sentido, es parte de la identidad de la Universidad de Chile. A veces se piensa que es discurso, pero si uno mira cada una de las acciones, se puede dar cuenta que está ahí bien reflejado.

El traer a estas grandes figuras de la cultura chilena que son egresados de la universidad, en otros casos profesores y profesoras, pero con la comunidad, yo creo que es igualmente importante. Están estas personas capaces de transmitir lo que es nuestro país de una manera tan genuina a través de su arte, pero también está la comunidad.

En ese sentido, que estemos aquí los dos conversando en México, y lo mismo en otras áreas, con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, muestra que la comunidad de la Universidad de Chile es una comunidad verdadera, que se mueve junta y que representa a su país a través de su universidad.

Que también estén nuestros estudiantes, que han estado trabajando, por ejemplo, en Danza, o con estudiantes de la UNAM que han participado de La Población, es tremendamente emocionante. Creo que hay algo muy genuino, y quiero agradecer en eso a la Vicerrectora Pilar Barba, quien trabajó un año sobre esto y que se fue creando también en diálogo con la UNAM.

Acá esto es totalmente novedoso. No esperaban 120 personas viniendo desde Chile, es también un esfuerzo para ellos. Tampoco había ocurrido que una universidad invitada, como es el caso de la Universidad de Chile, concurriera con otras expresiones de la cultura y del arte, pero se hizo en diálogo, y tal vez va a cambiar también para adelante la forma en que otras universidades, en los años sucesivos, participen.

— También se evocaron momentos difíciles de nuestra historia común, como el rol solidario de la UNAM al acoger chilenos en el exilio. Usted mencionó cómo, en parte, esta universidad también se impregnó de Chile. ¿Por qué es importante recuperar esas memorias?

Ya lo hemos escuchado en muchas de las presentaciones, que dicen que tuvieron grandes profesores chilenos, profesores del exilio en general, argentinos también, por supuesto, uruguayos, en fin. La acogida y la solidaridad del gobierno mexicano en la época, del pueblo mexicano también, de la UNAM, fue muy importante.

Muchos de los intelectuales se desarrollaron acá, permanecieron en México, como por ejemplo la presentación de un libro con el senador José Miguel Insulza, y con la embajadora de México en Chile, que va a moderar, que es un libro editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México. Es sobre el exilio, las memorias de quienes eran niños en esa época, son 32 testimonios de quienes eran niños mexicanos y los otros son chilenos. Es un libro realmente muy conmovedor, el mirar ese momento desde la experiencia de la infancia. Es el Golpe, el asilo y los primeros meses y años en México. Nos compromete con los derechos humanos, para mí ha sido muy importante leerlo y presentarlo.

— Varios miembros de la delegación de la Universidad comentan que esta participación aceleró procesos internos, como si FILUNI hubiera impulsado un salto institucional. ¿Cómo vislumbra usted ese efecto y su retorno a la comunidad universitaria en Chile?

Sin duda. Esto va a tener proyecciones muy importantes. Entre otras, se va a instalar un centro de estudios mexicanos dentro de la Universidad de Chile, vamos a convivir y va a estar en el Instituto de Estudios Internacionales.

Pero en las distintas áreas disciplinares y también en las artes, esto es generativo. Es el concepto en que pienso, todo el tiempo estoy viendo que algo más va a pasar. Como es la academia, donde lo que se planifica no siempre es exactamente lo que sucede.

La relación entre la Universidad de Chile y la UNAM, que no era tan fuerte, porque hay mucha relación entre investigadores y grupos, pero no a nivel institucional, con ésta que es una gran universidad latinoamericana, va a ser muy importante.

Nosotros tenemos, desde el punto de vista internacional, foros como el Chile-Japón, el foro Chile-Suecia, el foro Chile-Alemania, pero no hay ningún foro con América Latina. Esto no es exactamente eso, de alguna manera es más que eso, pero es Chile-México porque la Universidad de Chile y la UNAM son representantes muy genuinos de sus países. Esta universidad, la UNAM, tiene 360 mil estudiantes.

— Hay una ciudad universitaria. De alguna manera Ciudad de México existe en toda esta zona porque antes se construyó la UNAM. Es solo un ejemplo de su relevancia acá.

Es impresionante. Es de una fuerza intelectual y social muy potente. Tenemos mucho que aprender de ellos. Ayer estuve en un acto simbólico en que se entregaban libros a los estudiantes de primer año y pregunté cuántos reciben el libro. 34 mil me dijeron, todo es grande acá. En ese sentido, nos llama también a tener apuestas en nuestra propia universidad que sean importantes y masivas.

— Rectora, su propósito de que la Universidad de Chile reforzara su vínculo con Latinoamérica, ¿Cómo lo ve ahora, estando acá?

Bueno, más importante que nunca. Sobre todo con lo que está pasando en el mundo hoy día. Tenemos por supuesto el drama de las guerras, pero donde también el derecho internacional se ve comprometido, donde el multilateralismo parece estar siendo abandonado por grandes potencias.

El responder a eso con una unión, con la integración de América Latina como la que estamos trabajando también fuertemente con la Corporación Andina de Fomento. Tenemos un gran proyecto desde el Instituto de Estudios Internacionales. Se está lanzando un diplomado con 70 participantes de todos los países de América Latina y con profesores de todos esos países.

Ése es un compromiso con José Mujica. Él visitó, ustedes recordarán, Chile a fines del 2022, en un encuentro de derechos humanos en la Universidad de Chile, y después para la conmemoración del golpe de Estado.

Las dos veces me hizo ver que las universidades debíamos ser claves en esa integración. Y creo que estamos respondiendo con estas acciones que son difíciles, que han requerido mucho trabajo, pero que son muy importantes.