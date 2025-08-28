Trofeo de Mundial sub 20 viajará por Chile desde La Tirana hasta Puerto Williams

Con una sobria actividad en el Estadio Nacional, se oficializó este miércoles el tour del trofeo del Mundial Sub 20 de la FIFA, cita planetaria que se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

De acuerdo a lo informado en la cita que contó con la presencia, entre otros, el ministro del Deporte Jaime Pizarro, la copa estará en varias localidades y comunas, con un recorrido que se extenderá desde el norte grande hasta lo más austral de Chile.

La gira del trofeo empezará el 2 de septiembre en Rancagua, para el día siguiente continuar hacia Ñuñoa y, posteriormente, llegar a Puerto Williams (4 y 5). Luego de eso, el trofeo del Mundial Sub 20 estará en La Tirana y Pozo Almonte (10), se moverá a Talca el martes 16 y culminará todo una semana más tarde en Valparaíso.

Cabe destacar que el tour de la copa contará con actividades abiertas a la comunidad, presentaciones culturales e instancias para que las familias puedan tomarse fotos tanto con el galardón como con la mascota oficial del Mundial Sub 20, Vito, que representa a una vizcacha.

“El Tour del Trofeo es mucho más que la exhibición de una copa. Es una invitación a que las comunidades de todo Chile se sientan parte de este Mundial Sub 20, que será un evento descentralizado y con un fuerte protagonismo de la juventud y el voluntariado. Queremos que todo el país viva la fiesta, que sus habitantes se reconozcan en este proceso y que juntos proyectemos el entusiasmo y puedan disfrutar la Copa Mundial Sub 20″, destacó Jaime Pizarro.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador Local, Jorge Aguilar, subrayó que “tenemos en suelo chileno la segunda copa más importante del fútbol mundial. Es un hito histórico para el fútbol chileno que este trofeo recorra el país como símbolo de los 30 días que nos volcaremos a esta competición que marcará el inicio de una nueva historia. Seremos testigos de cómo se fabrican las próximas leyendas del fútbol mundial en nuestra tierra. Eso nos enorgullece y estamos trabajando para estar a la altura como país”.