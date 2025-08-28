Un paso hacia la "plena autonomía económica de las mujeres": ministra Orellana destaca estrategia para eliminar barreras de género laborales

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género presentó la mañana de este jueves 28 de agosto la “Estrategia para reducir y eliminar las barreras que limitan la autonomía económica de las mujeres”. La iniciativa, que comenzó a diseñarse el 2022, busca articular la oferta pública de empleo y mejorar las condiciones de inserción laboral femenina, tanto en trabajos dependientes como independientes.

La estrategia contempla 106 medidas en ejecución y la participación de 43 servicios públicos a nivel nacional, regional y local, junto a la sociedad civil y el sector privado. Todo, bajo un enfoque de género e interseccionalidad que considera las diversas realidades de mujeres rurales, indígenas, migrantes, jóvenes, adultas mayores y cuidadoras, entre otras.

Durante la actividad, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, destacó lo clave que resulta la autonomía económica para el ejercicio pleno de derechos, advirtiendo que aún persisten obstáculos como la división sexual del trabajo, las brechas salariales, la sobrecarga de cuidados, la informalidad y la discriminación en el mercado laboral.

“Si queremos, por un lado, que más mujeres se inserten en el trabajo formal o que emprendan y lleguen a la autonomía económica, por cualquiera de esas dos vías, tiene que haber una oferta pública coordinada que esté, además, adecuada a las necesidades que hoy tiene el sector productivo y privado respecto a trabajadores o proveedores, y que esté en línea con los objetivos de trabajo decente que compartimos con el mundo sindical“, aseguró Orellana.

Asimismo, la secretaria de Estado destacó la forma en que la forma en que esta iniciativa se vincula con las evaluaciones técnicas de gasto fiscal: “Hay dos informes bajo dos gobiernos distintos que muestran que hay una gran dispersión de los programas laborales de capacitación y de fomento productivo del Estado, y acá estamos buscando alinearlos en un objetivo común, que es una plena autonomía económica de las mujeres, una inserción laboral con trabajo decente y un emprendimiento y fomento productivo que llegue a un ingreso digno”.

Entre los programas más representativos se encuentran “Mujer Jefa de Hogar”, que entrega herramientas para favorecer la inserción laboral, el acceso a ingresos propios y la conciliación entre el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares, y “4 a 7”. Este último, enfocado al cuidado infantil después de la jornada escolar. Ahora, con una cobertura ampliada a los meses de verano, beneficiando así a más de 10 mil mujeres.

Otras iniciativas son la creación de un portal de emprendimiento para facilitar el acceso a fondos y apoyos estatales; un piloto de capacitación para adolescentes y jóvenes víctimas de violencia de género; y un plan con el SENCE y la SUBTEL para promover la participación de mujeres en el sector de las telecomunicaciones.

En la misma línea que la ministra, la subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire, reforzó que: “La idea de esta estrategia es articular la respuesta del Estado frente a la necesidad de las personas, y en particular las mujeres, respecto a cómo insertarse laboralmente, tanto en el ámbito del trabajo dependiente como también en del desarrollo productivo”.

Un trabajo que ya registra respuestas positivas. “Hemos visto que durante este Gobierno se ha recuperado la participación laboral femenina a las cifras anteriores a pandemia. También se ha disminuido la informalidad laboral que afecta particularmente a las mujeres”, destacó Donaire.

Aun así, la subsecretaria hizo hincapié en que “seguimos teniendo problemas que afectan a las mujeres, que son las primeras que salen de la fuerza de trabajo, particularmente durante la época invernal, que es donde tenemos mayores problemas para desplegarnos por atender cuidados, particularmente; y porque hay muchos trabajos que se pierden durante invierno, aquellos estacionales”.

Por eso, resaltó que “esta estrategia nos permite dar orientaciones para la política pública trabajando en lo que ya existe en el Estado, que son los programas que buscan apoyar a las personas en ese ámbito”.

Una serie de tareas que, sin embargo, se ejecutan de forma paralela a otras iniciativas igual de centrales para la cartera. “Estamos preocupados otras cosas, como seguir trabajando por los proyectos de Sala Cuna para Chile y de la modificación de la sociedad conyugal“, explicó Donaire.

Cabe destacar que, desde el ministerio, señalaron que igualmente se encuentran desarrollando estrategias para la incorporación de mujeres en rubros históricamente masculinizados, como la construcción, el transporte, la propiedad de terrenos rurales y la pesca artesanal. Por ejemplo, desde el 2022, más de 3 mil 800 mujeres han sido capacitadas en construcción, se ha duplicado la cantidad de conductoras en el transporte público metropolitano y más de 14 mil regularizaron la propiedad de sus terrenos.