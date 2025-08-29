﻿﻿Día de la Desaparición Forzada: Boric anuncia que busca financiamiento permanente para los sitios de memoria

Este viernes 29 de agosto tuvo lugar en La Moneda la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada, instancia en que el Presidente Gabriel Boric reafirmó su compromiso con la búsqueda de los detenidos desaparecidos y realizó un importante anuncio en materia de memoria.

El Mandatario hizo un repaso por los avances que ha realizado su gobierno en materia de derechos humanos, destacando la creación del Plan Nacional de Búsqueda.

Según Boric, este programa ha permitido varios hitos, como la realización de más de 100 diligencias de búsqueda, la publicación de la nómina oficial de víctimas de desaparición forzada y la entrega de carpetas de calificación a los familiares.

El Jefe de Estado recalcó que: “No bastaban las palabras ni las conmemoraciones una vez al año, había que hacer política pública y que fuera permanente. Por eso, decidimos impulsar el Plan Nacional de Búsqueda para hacer de la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos una responsabilidad del Estado. No había sido obvio durante todo este tiempo. Habían sido los familiares de las víctimas quienes habían cargado con el peso de la búsqueda durante todos estos años. Hoy día, legalmente el Estado se hace responsable. Sabemos que es difícil, pero estamos asumiendo una responsabilidad ética y moral”.

“Algunos nos dicen con mucha liviandad que esto era inevitable, que den vuelta la página, dejen de dividir al país, nos dicen. Pero piensen en lo doloroso que pueden ser esas palabras”, instó.

En ese contexto, el Mandatario adelantó uno de los objetivos que se propone cumplir antes del fin de su administración: que el financiamiento de los sitios de memoria pase a ser permanente y deje de depender de la Ley de Presupuesto.

“Estaba recién en una reunión de elaboración de presupuesto y una de las cosas que discutimos era la Ley de Sitios de Memoria, me decía la directora de Presupuesto que estamos buscando el mecanismo para sacar de la discusión presupuestaria de año a año el financiamiento de los sitios de memoria y establecerlo de manera permanente, de manera legal y eso es lo que vamos a hacer antes de irnos”, prometió.

“¿Saben por qué? Porque el dolor que sienten ustedes cada vez que se discute esto y el negacionismo que hay el día de hoy en el Congreso por parte de sectores políticos que niegan la importancia de esta memoria, es brutal”, argumentó.

Nueva entrega de carpetas de calificación

En la ceremonia además se hizo entrega de nuevas carpetas de calificación a familiares de detenidos desaparecidos, las cuales contienen documentación recopilada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, tales como antecedentes personales, testimonios, informes y resoluciones administrativas, documentación de organizaciones de la sociedad civil y de las Iglesias, que permitieron reconocer oficialmente a las víctimas de desaparición forzada.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, destacó la entrega de estos documentos, calificándolo como un importante gesto de reparación. “Creo que estas acciones que hace este gobierno, a la cabeza del Presidente Gabriel Boric, es un acto reparatorio no solamente a los familiares, sino que a esta sociedad que tanto necesita una reparación integral, en lo ético, en lo moral, en lo psicológico y en lo político”, subrayó.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, también valoró la entrega de carpetas y aprovechó de mandarle un mensaje a los candidatos presidenciales: “Quiero emplazar, claramente, a todos los que quieren llegar a La Moneda hoy día, para que digan qué van a hacer con los derechos humanos, qué van a hacer con este Plan de Búsqueda, cómo vamos a seguir buscando a nuestros familiares, porque vamos a seguir exigiendo verdad y justicia pero con una sociedad completa, porque creemos que es lo justo para ellos, para nosotros y para Chile entero”.