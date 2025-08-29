Día del Folklore: Ballet Folklórico Antumapu convoca a más de dos mil artistas en la Alameda y San Borja

El sábado 30 de agosto las calles de Santiago celebrarán la XIV Versión del Día Mundial del Folklore, un espectáculo organizado por el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile y que comenzará inicialmente con su tradicional pasacalle por una de las arterias principales de la capital, la Alameda.

Más tarde la fiesta cultural continuará con un gran evento central en el Parque San Borja, ubicado en la comuna de Santiago.

El pasacalle que partirá a las 10:00 de la mañana desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, ubicada en Av. Portugal con Marcoleta, para luego bajar por la calzada sur de la Alameda hasta llegar al Palacio de La Moneda, contará con la presencia de más de cien grupos nacionales y algunos internacionales, lo que corresponde a más de dos mil artistas en escena conmemorando esta festividad llena de cultura y tradiciones.

Una vez transcurrido el pasacalle, la cita será en el Parque San Borja a eso del mediodía, lugar donde se realizará el evento central en el cual se presentarán alrededor de treinta conjuntos folklóricos, para continuar celebrando el Día Mundial del Folklore.

El director artístico del Ballet Antumapu, Óscar Ramírez, destaca que esta actividad muestra que “el Ballet Antumapu tiene un compromiso importante con la comunidad y por supuesto, con todos los grupos folklóricos del país. Es por eso que nos esforzamos junto a los más de dos mil integrantes de diferentes conjuntos que usan la música, el baile, la danza folklórica, para poder de alguna manera tener un mejor bienestar en su comunidad. Nuestra misión fundamental es hacer que la comunidad pueda vibrar con sus manifestaciones propias, con su cultura patrimonial”.

Asimismo, afirma que “esta celebración del Día Mundial es una gran oportunidad para aquellos grupos que cultivan y practican el folklore en sus diversas localidades. Así que, esperamos que esto contribuya a que mucha gente pueda asistir a presenciar este evento, quienes lo hagan se darán cuenta de lo feliz que comparten cada uno de los integrantes, de los grupos folklóricos de nuestro país en torno a esta celebración que hemos desarrollado por 14 años y el próximo 2026 a cumplir las 15 temporadas”.

El espectáculo es totalmente gratuito para quienes quieran disfrutar y participar de la fiesta del folklore. Una oportunidad única para recorrer nuestro país de norte a sur con las diversas danzas típicas a lo largo de Chile. También es una invitación y oportunidad de conocer los bailes tradicionales de otros países hermanos. Un día para rescatar y celebrar la riqueza de nuestro patrimonio cultural.