Economista Víctor Salas y alerta del CFA: “Sin suficiente recaudación, el Estado tendrá que financiar el déficit con más deuda"

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) lanzó una advertencia clave para las finanzas públicas: el país se encamina a un posible incumplimiento de las metas fiscales comprometidas para 2025, lo que tensiona aún más el escenario económico en medio de un crecimiento moderado y presiones sociales por mayor gasto. Al respecto, el economista Víctor Salas

Tras dar a conocer su informe trimestral de Balance Estructural, el CFA hizo ver sus discrepancias con las proyecciones de la Dirección de Presupuesto. Según el organismo, las cifras actuales ponen en riesgo la meta de balance estructural, lo que amenaza con deteriorar la política fiscal ad portas del inicio de la discusión del Presupuesto para el 2026.

El CFA manifestó su preocupación y entregó una alerta por “la necesidad de adoptar medidas estructurales para corregir una trayectoria de déficits persistentes y aumento de la deuda iniciada en 2008”.

Consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, se refirió al informe del CFA y el escenario que augura el organismo. “Estamos en una situación de estrechez fiscal que es el punto de partida”, comenzó comentando.

“El CFA es un organismo que, como bien dice su nombre, es autónomo. Puede parecer de repente medio intrusivo en sus informes, algo que ha molestado al Ministerio de Hacienda este último tiempo. Pero es una especie de control del Estado. Cuando hay estrechez fiscal, siente nivel de deterioro, dicen ellos, en las arcas fiscales. La estrechez fiscal significa que los gastos, así de simple, son mayores que los ingresos fiscales y que de manera continua se está superando la meta de déficit fiscal comprometida”, explicó el experto.

Problema fiscal

Salas sostuvo que se ha venido generando “un loop” en el que el Estado termina contrayendo deudas para financiar un mayor gasto en los últimos años. Por ejemplo, en el 2024 debido a los compromisos adoptados por el ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel.

“El déficit estructural fue de 3,2%. Entonces el déficit efectivo también llegó a 2,9% y estuvo 1.2 porcentual del PIB más alto que la meta. Luego se gastó más que los ingresos fiscales. En marzo-abril, el ministro de Hacienda dijo vamos a hacer una propuesta para poder resolver este problema de la reducción del gasto fiscal”, recordó el economista.

Una propuesta que se centró en reducir $565 millones de dólares del Presupuesto a ministerios, organismos y otras entidades públicas. A lo que se sumó un monto similar en reducción de gastos administrativos en entes estatales; y un acuerdo para subir determinados impuestos.

“Yo dije en su momento que estas medidas son poco factibles de ejecutar. Siempre hay dificultad de reducir gastos que a veces vienen de largo tiempo, o costumbres o necesidades que tienen los distintos proyectos o programas para cumplir”, sostuvo el académico.

Sin embargo, anteriormente el CFA había advertido que no bastaba con los ajustes comprometidos por Hacienda y que el esfuerzo fiscal debía ser mayor. Las proyecciones de la cartera no se cumplieron y subió la meta de déficit estructural a 1,6% del PIB, mayor al -1,1% estimado a comienzos de año. Junto con ello, Salas también enfatizó que había una dependencia de que los ingresos fiscales crecieran mucho más en el segundo semestre de lo que se concretó.

“A esto se suman proyecciones de ingresos demasiado optimistas: se espera un alza de 11% en la segunda mitad del año, algo poco realista con un crecimiento económico cercano al 2,5%. En este escenario, lo más probable es que la situación fiscal de Chile en 2025 sea más compleja de lo previsto”, expresó el experto.

Gasto público en riesgo

La principal recomendación del CFA apunta a una contención del gasto, con el fin de reducir la presión sobre el déficit y evitar un aumento de la deuda pública. El llamado se produce en un escenario de bajo crecimiento económico y restricciones en la recaudación tributaria, factores que limitan el margen de maniobra del Estado.

El CFA remarca la sugerencia de reducir el gasto público como una serie de correctivas administrativas para cumplir con la meta fiscal del 2025. Víctor Salas reconoce que en el escenario actual “el ajuste fiscal es necesario”.

Informes del CFA 📄 | El @ConsejoFiscalCh publicó el 28 de agosto su informe trimestral N° 22 de Balance Estructural (BE) y nivel prudente de deuda. Este documento se centra en analizar las cifras fiscales del último Informe de Finanzas Públicas (IFP) presentadas por @DipresChile… pic.twitter.com/3YBT7DJy5C — Consejo Fiscal Autónomo (@ConsejoFiscalCh) August 29, 2025

“Si no se logra recaudar lo suficiente, el Estado tendrá que financiar el déficit con más deuda, que ya alcanza el 42,3% del PIB. Si lo consigue, va a seguir aumentando el endeudamiento”, alertó el economista.

Así, el académico ve pocas alternativas, ante los problemas de crecimiento del país, que no afecten a proyectos o programas sociales. “Frente a esta estrechez fiscal no queda otra que empezar a buscar donde reducir algunos de los gastos. Entonces ahí algunos dicen ‘miren, hagamos recortes en programas que son repetidos’. Yo creo que hay que irse con cautela con esta cuestión del gasto social, porque eso va a afectar a las personas mismas”, indicó.

Ante este escenario, Salas insiste en que esto pueda utilizarse en la discusión política para pedir el recorte en programas sociales pensando en el próximo año y, por ello, prevé “una tarea compleja” para el ministro Nicolás Grau de tener que “buscar los acuerdos mínimos para ir aprobando el Presupuesto 2026 sin impactar en diversos programas sociales”.