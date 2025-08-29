Elisa Loncon tras negar terrorismo en La Araucanía: "No hay un fundamento jurídico que sostenga eso"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a la violencia que experimenta la Región de La Araucanía, luego de negar que exista terrorismo en la zona en conversación con CNN.

La también candidata a senadora por La Araucanía por cupo del Partido Comunista señaló que: “En 2013 el expresidente Piñera convocó a un relator de las Naciones Unidas, Ben Emmerson, para que hiciera un informe de la situación del terrorismo y él concluyó que no existe terrorismo, hizo recomendaciones, instó al gobierno a la suspensión del uso de la Ley Antiterroritsa en la causa mapuche, la revisión de estos hechos y al mismo tiempo que se generara una comisión que estudiara la cuestión mapuche”.

“Creo que no por una cuestión electoral (está bien que) se estigmatice a un pueblo, a una región, tenemos que cuidar a la región, a la comunidad, a esos niños que se están formando en las escuelas. Todos los días los periodistas están diciendo ‘hay terrorismo, hay terrorismo’, cuando no hay un fundamento jurídico que sostenga eso. El caso de Norín Catriman y el Lonco Pichún, por ejemplo, ellos fueron condenados por la Ley Antiterrorista, por delitos de incendio, sin embargo, apelaron a la Corte Interamericana y ella ordenó al Estado de Chile resarcirse de eso. Posteriormente hay otros casos que han llegado a la Corte, que se han catalogado como terrorista y después la Corte falla diciendo que son delitos comunes, que no se categorizan como delitos terrorista”, agregó.

En línea con lo anterior, llamó a que “no sigamos estigmatizando la región y que si algún día se establece (que hay terrorismo), que sean los tribunales quienes lo hagan, para eso existe la ley y la ley tiene que aplicarse con justicia”.

Loncon vinculó el problema de la región con el crimen organizado y apuntó al caso de una organización dedicada al lavado activo en el territorio que dejó a 41 personas detenidas el jueves 28 de agosto. “En este caso la institución tiene que funcionar y tiene que perseguir estos crímenes conforme a la ley. En esto no hay mapuches, no hay mapuches que estén integrando esta arremetida del crimen organizado y el robo de madera. Hay casos que están en la prensa y son de esta naturaleza que se están aprovechando de la situación de la región para operar”, dijo.

Consulta Indígena

Respecto a la Consulta Indígena vinculada a la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que ha recibido diversas críticas de parte de comunidades indígenas, la también académica aclaró que no ha llamado a rechazar el proceso, sino que ha hecho lectura de los cuestionamientos. “En lo metodológico la gente reclama que se está haciendo una consulta mientras se mantiene un estado de excepción, también que son 70 las localidades consultadas cuando se aborda un tema tan importante para el pueblo mapuche que es el tema de las tierras, quedan de lado todos los mapuches que viven en la ciudad”, explicó.

En términos de contenido señaló que: “El Estado no instala el tema de lo que fue el despojo territorial con la ocupación militar (…) Otro tema de contenido es que no se reivindican las tierras ancestrales y se quiere poner punto final al tema proponiendo un sistema económico para restaurar los problemas que han demandado las comunidades con el título de merced, pero desconociendo la historia”.

“El Estado cometió grave vulneración de derechos de los pueblos indígenas, nosotros fuimos víctimas de un genocidio y eso en algún momento de la historia se tiene que reconocer, porque si queremos instalar la paz y el entendimiento tenemos que instalar un relato que nos permita la paz y el entendimiento”, agregó Loncon.

Respecto a si el Ejecutivo cometió un error en cómo planteó la comisión, la candidata a senadora afirmó que “el Gobierno tuvo sus límites y hay que ser también claro en esto, están en minoría en el Parlamento y si nosotros queremos incidir en las políticas indígenas, los mapuches, los pueblos indígenas, tenemos que participar de estos de estas decisiones”.

“Es importante reconocer al Gobierno que instaló el tema, porque después del proceso constituyente los derechos de los pueblos fueron realmente sacados de la agenda política. Es necesario que nuestros temas permanezcan e instar al Ejecutivo que esto no se cierra con detener el proceso de consulta, tiene que ser un espacio abierto, porque mi postura es que se generen nuevos mecanismos que permitan la participación de los pueblos en condiciones democráticas, que participen también en la definición de la propuesta, que se dé el tiempo suficiente para discutir los problemas históricos que son de fondo”, enfatizó Loncon.

Críticas oficialistas

En cuanto a las críticas que ha recibido por su rol en la Convención Constitucional, la candidata al Senado planteó que son “parte de lo que tenemos que cambiar en este país, la política no puede estar secuestrada por hombres”.

“Fíjese que extrañamente son hombres los que me critican a mí y por otro lado, tampoco han hecho crítica política, porque se ha atacado a mi persona y se ha atacado de una manera violenta”, declaró.

En específico sobre la propuesta de eliminación del Senado en el contexto de la Convención y las acusaciones de contradicción en su contra, planteó: “Que nosotros hayamos sostenido el tener la unicameralidad en la época de la Convención Constitucional, fue un proceso, una discusión definida por expertos, fue una propuesta que también analizó procesos políticos de otras latitudes, yo era la presidenta y yo representé una voz colectiva de cientos de miles de chilenos que estaban decepcionados de la política, decepcionados del Parlamento, que estaban tomando decisiones en contra de los derechos de la ciudadanía, entonces yo mantengo esa postura”.