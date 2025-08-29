Jara por tensiones en su sector: "A Kast no le pasa esto porque en su partido el que piensa distinto termina fuera"

La candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, fue nuevamente requerida por los “roces” en la interna del oficialismo que se generaron tras los cuestionamientos que realizó el presidente del Partido Comunista —tienda a la que pertenece Jara— contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Tal como lo ha reiterado durante esta semana, la presidenciable pidió que quienes quieran aportar a la campaña se enfoquen en las demandas y necesidades de la ciudadanía. Así, desde la Región de Ñuble, en medio de su gira nacional “Jeannette Jara se Mueve por Chile”, la candidata pidió no quedarse en “pequeñas rencillas”.

Respecto de los dichos de los dirigentes de los partidos, sostuvo: “Quiero ser muy clara, yo estoy en una gira nacional buscando soluciones para los problemas que vive la gente en el día a día. Y espero que quienes quieran apoyar esta candidatura se pongan en el mismo modo, modo ciudadanía, modo buscar soluciones y modo de atender las necesidades de las personas. La verdad, el tiempo y la energía que se gasta en discutir entre políticos es algo realmente impresionante. Por eso hay tanta desafección entre la gente y el mundo de la política”.

“Yo sé que es muy difícil entre nueve partidos, que me apoyan, que todos estén de acuerdo en todos los puntos de vista. A (José Antonio) Kast esto no le pasa porque es candidato de un partido único donde el que piensa distinto termina fuera del partido. En mi caso no, hay gente diversa, pero sí es importante que todos tengamos claro que la política está para servir a las personas, no para estar en pequeñas rencillas permanentemente“, afirmó.

Consultada si es que pudo conversar con el presidente de su partido, respondió: “Yo estoy preocupada de hacer campaña“.

En torno a la declaración de la exconvencional y candidata a senadora por la Región de La Araucanía, Elisa Loncon, quién dijo que no existe “terrorismo” en la zona, Jara sostuvo que “es su opinión, no tengo ni un comentario que hacer al respecto”, pero aseguró que “yo tengo claro que en mi gobierno los hechos que califiquen como actos terroristas van a ser llevados a los tribunales como tales y, los que no, van a ser tratados en la justicia común”.