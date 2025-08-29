Magdalena Vergara, vocera en Educación de Matthei: "El SAE no ha disminuido la segregación a nivel de admisión escolar"

Magdalena Vergara, exinvestigadora de Idea País y vocera en materia de educación del comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, profundizó en las propuestas en esta materia y defendió que se vuelva a la selección “por mérito”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Vergara detalló que el foco del programa de la exalcaldesa estará en “volver a poner el aprendizaje al centro, por eso nuestra meta —que es ambiciosa— es que todos los niños al terminar primero básico terminen sabiendo leer, entendiendo lo que leen, que en cuarto básico los niños aprendan y manejen las operaciones matemáticas”.

“Eso supone generar una serie de condiciones para ello. Por ejemplo, volver a fortalecer la educación parvularia, que nos parece que por tantos años ha sido dejada de lado”, planteó. En la misma línea, relevó la importancia de abordar la violencia en las escuelas, no solo dentro de los liceos emblemáticos sino de establecimientos ubicados en zonas que conviven con el narcotráfico.

Respecto a de qué manera la candidata potenciará la educación preescolar, planteó como una medida avanzar en la “sala cuna universal que ha estado entrampada durante distintos años. Nosotros creemos que es importante sacar adelante esta política y, no solo eso, darle mayores alternativas también a las madres que hoy día lamentablemente no tienen acceso a una sala cuna. Y eso está afectando la posibilidad de los niños de acceder a un sistema parvulario”.

En torno a la propuesta de Matthei de volver a permitir la selección “por mérito” desde séptimo básico, Vergara sostuvo que: “El SAE no era capaz de comprender, por una parte, qué era lo que las familias querían, no se hacía cargo de las necesidades de los propios estudiantes porque el sistema es totalmente ciego, no mira las características particulares de un estudiante”.

“Y pasa que hoy, con respecto del mérito, tenemos que estudiantes que fueron incluso expulsados de sus escuelas por razones bien complejas (…) y uno que tiene nota siete tienen las mismas posibilidades de entrar al colegio, no hay ningún tipo de diferenciación respecto a ese esfuerzo que ha hecho también la familia”, cuestionó.

En esa línea, relevó que: “Lo mismo pasa con el proyecto educativo, hoy día muchas escuelas nos comentan ‘nosotros recibimos padres que muchas veces no sabían siquiera que este colegio era técnico-profesional, que no era bilingüe’ y eso genera un mayor conflicto, genera también falta de asistencia o compromiso con el colegio y también la movilidad. Vemos muchos estudiantes que se mueven a mitad de año y eso perjudica tanto al estudiante como a sus compañeros”.

Respecto a si ésta fórmula puede generar segregación, Vergara sostuvo que: “Desde que se implementó el SAE la verdad es que no ha disminuido la segregación a nivel de admisión escolar y no ha habido evidencia hasta ahora que nos muestre que realmente ha generado mayor equidad. Y eso pasa porque al final de lo que estamos hablando cuando nosotros miramos las escuelas municipales, públicas, incluso particulares subvencionadas, la verdad es que el nivel de vulnerabilidad de los estudiantes es bastante similar”.

“Eso es lo que nosotros queremos implementar. No se trata de un sistema que genere mayor inequidad, sino también reconocer el esfuerzo del niño, de las familias y eso no significa dejar a otros atrás. Cuando nosotros decimos que el centro van a hacer los aprendizaje, lo que nos va a preocupar es que todos los niños puedan acceder a esas mejores condiciones”, garantizó.