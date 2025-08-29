Oposición en alerta por cifras de desempleo: diputados llaman a tomar medidas para las regiones

Ante las últimas cifras de desempleo, los diputados Mauro González (RN) y Sofía Cid (PRep) hicieron un llamado al Ejecutivo a que impulse políticas públicas que fomenten la generación de nuevos puestos de trabajo.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer las cifras de la tasa de desocupación nacional correspondiente al período mayo-julio, revelando que se mantuvo en un 8,7%. Sin embargo, un análisis más detallado de los datos muestra que el desempleo afecta de manera desigual a mujeres y hombres, siendo la tasa de desocupación femenina del 9,7%, que representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. En contraste, la tasa de desocupación masculina se situó en 7,9%, lo que refleja una disminución de 0,4 puntos porcentuales.

Los parlamentarios Mauro González (RN), integrante de la Comisión de Trabajo, y Sofía Cid (PRep), miembro de la Comisión de Economía, expresaron su profunda preocupación por la situación laboral en sus respectivas regiones.

Cid, quien es representante de la Región de Atacama, comentó: “Las cifras de desempleo en Atacama son dolorosas y reflejan la falta de oportunidades que tantas familias sienten día a día. Especialmente preocupante es la situación de las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanza el 10,2%”.

“Esto demuestra que la brecha de género en el trabajo sigue siendo una realidad en nuestra región. No es justo que Atacama, con todo su potencial, siga enfrentando estas cifras. Pero también quiero transmitir esperanza: con decisión política y con el empuje de nuestra gente, vamos a cambiar este panorama y abrir más oportunidades laborales, especialmente para las mujeres y jóvenes. Atacama merece mucho más y no podemos rendirnos en esta tarea”, destacó.

Por su parte, el diputado González, de la Región de Los Lagos, subrayó la gravedad de la situación en su zona. “Las cifras de desempleo en Los Lagos son preocupantes. La reciente publicación muestra un aumento en la tasa de desocupación y una disminución significativa en el número de ocupados en sectores clave de nuestra economía regional”.

“La caída en el comercio, la agricultura, la pesca y la construcción es especialmente alarmante, dado que estos sectores han sido tradicionalmente fundamentales para nuestro desarrollo. Además, el aumento en la población fuera de la fuerza laboral indica que más personas han dejado de buscar trabajo debido a la falta de oportunidades”, expresó González.

Asimismo, el legislador agregó “que debemos centrarnos en la promoción de nuestras industrias locales, como las salmoneras, el comercio, la agricultura y la pesca, lo que podría incluir incentivos para la creación de empleo, programas de capacitación laboral, así como apoyo a emprendedores y pequeñas empresas”.