Plan de descontaminación da resultados: Región Metropolitana respiró su invierno más limpio en una década

El 2025 se transformó en el tercer año con menos horas en Alerta, Preemergencia o Emergencia ambiental desde que existe el plan de descontaminación atmosférica en la capital, impulsado por las medidas estructurales y las acciones de carácter preventivo en el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

Este lapso, comprendido entre el 1 de mayo y 31 de agosto, permite tomar medidas especiales para reducir la contaminación durante el invierno y robustecer dichas medidas cuando se declara Alerta, Preemergencia o Emergencia ambiental.

En ese contexto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, realizó un balance de la GEC de este año. “Si consideramos el material particulado fino, el más dañino para la salud de las personas, fue el tercer año con menor cantidad de horas en episodio crítico”, declaró.

“En simple, hubo menos tiempo en que nos enfrentamos a mayores niveles de contaminación en la Región Metropolitana, solo superado por el 2020 (en plena pandemia) y el 2023, que registró la menor cantidad de horas en episodio crítico”, explicó.

En el 2025 se registraron 23 días en episodio crítico por material particulado fino (MP2,5), en específico, 20 días de Alerta ambiental y tres días de Preemergencia. Esto se tradujo en 314 horas en episodio crítico, de las cuales 290 horas correspondieron a Alerta y solo 24 horas a Preemergencia.

La secretaria de Estado destacó que: “Las medidas estructurales del plan, junto con las acciones preventivas en el periodo GEC, han permitido una disminución sostenida de las horas expuestos a mala calidad del aire. De hecho, si comparamos el 2015 con el 2025 se evidencia una disminución del 66% de la contaminación por material particulado fino”.

Además, destacó el rol activo de la ciudadanía en adoptar conductas responsables frente a la contaminación, como el uso de calefactores menos contaminantes y el respeto por las restricciones vehiculares.

En tanto, la Seremi de Salud realizó 970 fiscalizaciones a hogares, lo que representa un aumento del 17% respecto al 2024. Sin embargo, las multas por uso de calefactores a leña disminuyeron en un 88%, lo que refleja mayor conciencia ciudadana y una mejor disposición al cumplimiento de la normativa vigente.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, informó que más de 312 mil vehículos salieron de circulación durante el invierno, lo que refuerza la idea del Gobierno en tener una ciudad menos contaminada.

“Esta medida sigue vigente y afecta a más de 64 mil vehículos durante el período. Recordemos que aplica a los vehículos fabricados antes de 2011. Por eso, es clave mantenerla, nos ayuda a tener una Región Metropolitana menos contaminada. Esta baja del 23% también refleja un mejor comportamiento de los capitalinos y capitalinas, que están contribuyendo a mejorar la calidad del aire”, sostuvo.

En la actividad de cierre GEC, realizada en el Jardín Japonés de Parquemet, participaron también los seremis de Medio Ambiente, Sonia Reyes; de Salud, Gonzalo Soto, y de Agricultura, Monserrat Candia, además del jefe de Calidad del Aire y Emisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente, Juan Pablo Rodríguez.

La Seremi de Agricultura informó que las quemas ilegales bajaron en un 23,8% y la superficie afectada se redujo en un 77,6%, gracias a patrullajes y campañas educativas realizadas por CONAF y SAG. Estas acciones permitieron disminuir significativamente los focos de contaminación asociados a prácticas agrícolas tradicionales.

En tanto, la Superintendencia del Medio Ambiente verificó que el 98% de los grandes establecimientos industriales cumplió con la meta de reducción de emisiones de material particulado, evidenciando un compromiso sostenido del sector privado con la mejora de la calidad del aire en la capital.

Como parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), se lanzó el Concurso de Calidad del Aire en formato cómic y fotografía para estudiantes de enseñanza media.

La iniciativa busca sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar el aire y fomentar conductas preventivas desde las comunidades educativas. Las y los estudiantes interesados en participar de estos concursos pueden descargar las bases en el sitio web airerm.mma.gob.cl. Las postulaciones se reciben hasta el 26 de septiembre.