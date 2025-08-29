Plan Nacional de Búsqueda: la cruzada de las organizaciones de DDHH para defender la iniciativa de los vaivenes políticos

Ad portas de una nueva conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aseguraron que plantearán al gobierno que tienen que tomarse medidas para que el Plan Nacional de Búsqueda no termine, independientemente de las contingencias políticas. En una línea similar, la diputada María Candelaria Acevedo llamó a que la iniciativa tenga un rango constitucional para tener “toda la verdad y toda la justicia”.

Apropósito de la conmemoración INDH realizó este jueves un conversatorio internacional que contó con la participación de María Adela Antokoletz, integrante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; con Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y con Osvaldo Torres, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile y consejero del INDH.

Recordemos que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró que desde el 2011 en adelante, cada 30 de agosto, se conmemorara el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta iniciativa fue impulsada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, instancia que agrupó a las Madres de Plaza de Mayo y la AFDD, entre varias otras.

Dentro del marco del conversatorio organizado por el INDH, la presidenta de la AFDD, Gaby Rivera, detalló cómo nació la agrupación: “La AFDD nació en 1975. Nosotras comenzamos la búsqueda a medida que nuestros familiares iban desapareciendo y los primeros detenidos desaparecidos fueron en el año 73. Ahí comienza esta historia para Chile”.

Respecto a esta nueva conmemoración, Rivera dio a conocer que ha participado en varios conversatorios, tanto a nivel internacional como nacional: “Me parece bueno, me parece importante, pero si tuviéramos a los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos sin entrega de cuerpo, todos los días del año, sería mucho más importante y mucho más real que la sociedad completa se haga cargo que es lo que estamos exigiendo y hemos venido exigiendo hace mucho tiempo”.

A su vez, María Adela Antokoletz, sostuvo que “hubo un patrón común de represión sobre todos nuestros países hermanos, pero muy cuidadosamente preparados y muchos tenemos la certeza de que ese plan no ha terminado, es reemplazado por otros planes cuidadosamente preparados que siguen en marcha”.

Sobre el impacto de las Madres de Plazo de Mayo en la lucha por los derechos humanos, Antokoletz afirmó que: “A veces se dice que las madres lo lideraron. Yo creo que las madres lo concentraron y lo simbolizaron. Había muchas personalidades, había muchos grupos trabajando y a veces luchando hasta con armas contra las dictaduras, contra una dictadura tras otra en la Argentina”.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, profundizó en la importancia de la memoria para no repetir los horrores del pasado: “La memoria y los derechos humanos van de la mano de un modo absolutamente indisoluble. La memoria ocupa un lugar central en generar condiciones en nuestras sociedades para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir”.

“La memoria no es sólo la memoria de los familiares de quienes desaparecieron. La memoria tiene que ser entendida como una apuesta que va de generación en generación. Muchas y muchos familiares ya no están, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en muchos otros lugares. En la medida en que pasa el tiempo, muchos de ellos no van a estar. Y hay allí una llama que no puede apagarse”, complementó.

El 2023, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que oficializó el Plan Nacional de Búsqueda para su implementación, cuyo objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.

Ante la incertidumbre de si el Plan Nacional de Búsqueda continuará ante un eventual cambio de administración, Ljubetic enfatizó que este no puede depender de un gobierno de turno, sino que tiene que ser una política de Estado.

“Desde el INDH hemos planteado y vamos a plantear en el gobierno que tienen que tomarse medidas para que, por ejemplo, el Plan de Búsqueda, que es la expresión de esta memoria activa en Chile, no termine independientemente de las contingencias políticas. La búsqueda no puede terminar. Si esto le hubiera pasado a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu hermano, a alguien que tú querías, ¿dejarías de buscarlo? Esa es la pregunta que tenemos que hacerle a la sociedad y sobre esa base exigir todos los recursos necesarios para que esta búsqueda, esta memoria activa, no termine”, cerró Ljubetic.

El Plan Nacional de Búsqueda

A dos años de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda y la incertidumbre sobre su continuación en una futura administración de la derecha, la diputada del Partido Comunista y sobreviviente a la prisión política, María Candelaria Acevedo, dijo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, que los familiares “no están necesariamente preocupados si vas a encontrar un cuerpo, vas a encontrar una falange, un huesito, o como le queramos llamar a eso. Yo creo que ellos están más enfocados realmente en saber la verdad, quién fue lo que pasó, quiénes son los responsables de eso, pero además también cuál es la justicia que se va a llevar a cabo”.

“Porque si es solamente por encontrar restos de huesos humanos creo que no corresponde, tiene que ir conjugado con lo que es la verdad, la justicia y la memoria, y también en el ámbito de cómo restablecemos el honor de esas personas, esos compañeros que fueron fusilados o de los detenidos desaparecidos, de que no fueron ningunos terroristas, ni extremistas, ni nada de ese tipo de situaciones que ocurrieron”, profundizó.

Acevedo sostuvo que, independiente de la administración de turno, la búsqueda de la verdad y la justicia debería ser un tema de Estado: “Debe haber un proyecto de ley en la cual se pudiera llevar a cabo no solo solamente por una administración que esté o no esté a favor de los derechos humanos, sino que tiene que ser una situación de Estado, que tenga que solucionar un Estado más que un gobierno”.

Consultada sobre cómo podría llevarse una política de Estado de estas características si la derecha llega a La Moneda, Acevedo sostuvo que la oposición “no cree en lo que ocurrió, en lo que fue la dictadura civil-militar. Por lo tanto, yo creo que a esto hay que darle un rango constitucional (al Plan Nacional de Búsqueda) para que ninguna otra administración que llegue a nuestro país tenga que hacer esos cambios, porque en definitiva lo que se busca es la verdad y la justicia y que sepamos quiénes son los responsables o quiénes fueron los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de lo que ocurrieron en la dictadura civil-militar”.

Una deuda por parte del Estado

La tarde de este jueves la ministra secretaria General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, sostuvo que “nuestro país ha tenido por décadas una deuda pendiente con los familiares detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de tortura, en el sentido de que no hubo desde el Estado en todas, sus instituciones, un compromiso completo por llegar a toda la verdad y toda la justicia”.

Siguiendo esa línea, la vocera de Gobierno manifestó que: “Hoy día recién estamos empezando a saldar, por ejemplo, con el Plan Nacional de Búsqueda para que no sean los familiares los que estén buscando sus desaparecidos y haya un compromiso del Estado. Y cuando hablo del Estado no hablo solamente del Poder Ejecutivo, hablo también de la Justicia, de tribunales y también respecto a lo que puedan hacer quienes participaron de la dictadura civil-militar”.

Durante décadas nuestro país ha tenido una deuda pendiente del Estado con los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de tortura. Como Gobierno hemos sostenido públicamente que también hay una deuda de quienes incluso, estando en proceso de… pic.twitter.com/nSGPT3HLpG — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) August 28, 2025

Así, Vallejo evidenció que hay una deuda también de quienes incluso estando en proceso de cumplir su condena o ya cumplieron su condena, “no han contribuido como corresponde en la verdad”.

Respecto a la situación del exbrigadier del Ejército y exagente de la DINA, José Zara Holger, quien fue detenido este miércoles 27 de agosto en su domicilio en Las Condes, a menos de 48 horas de haber salido en libertad desde el penal de Punta Peuco, Vallejo dio cuenta que “los tribunales están abriendo una investigación adicional para esclarecer lo que fue el asesinato, no solamente de Orlando Letelier, sino que de su señora en Estados Unidos”.

“Serán tribunales los que determinen finalmente si es que va a haber o no va a haber condena respecto a estos hechos. Nosotros siempre esperamos que haya justicia, pero respetamos también la autonomía de los poderes, en este caso del Poder Judicial y quienes están como entes persecutores detrás de este delito que es un delito de lesa humanidad”, cerró la secretaria de Estado.