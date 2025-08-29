Siguen las protestas contra los Milei: Karina sufrió agresión en acto de campaña

La secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, sufrió un accidentado acto de campaña en Corrientes, que terminó con al menos dos detenidos entre los asistentes por golpes, empujones y forcejeos.

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA) y hermana del mandatario argentino, Javier Milei, se vio obligada a acortar una actividad prevista para respaldar al candidato a la Gobernación, Claudio Lisandro Almirón, a días de que tuvieran lugar las elecciones en Corrientes, y en la que estuvo acompañada por el presidente del Congreso, Martín Menem.

Así, abandonaron el lugar cuando se produjeron gritos, empujones, golpes y agresiones a los periodistas en Corrientes, que se saldaron con la detención de al menos dos personas por la Policía local, según indicaron medios como Página 12 y La Nación, que apuntaron a su vez a enfrentamientos entre militantes libertarios y opositores.

El incidente llegó apenas un día después de que el presidente Javier Milei tuvo que ser evacuado cuando la caravana electoral en Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires, fue objetivo del lanzamiento de varias piedras, si bien las autoridades afirmaron que se encontraba “en excelente estado de salud” y trabajando normalmente.

El mandatario ultraderechista atribuyó lo que describió como una “lluvia de piedras” a la “desesperación” de quienes querían acabar con su Gobierno y que habrían orquestado también una “opereta” de acusaciones de presunta corrupción.