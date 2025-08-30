Confirman muerte de "Baby Bandito", delincuente vinculado al "robo del siglo"

Durante la madrugada, personal policial acudió a calle Los Aromos, en Cerro Navia, donde se encontró un vehículo BMW con dos personas fallecidas en su interior: un hombre de 32 años y una mujer de 25. Según el fiscal ECOH Fernando Anais, el vehículo presentaba “al menos unos 20 impactos balísticos”.

Consultado por la identidad de una de las víctimas, Anais confirmó: “Efectivamente, sería Kevin Olguín Sepúlveda”.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el automóvil estaba inscrito a nombre de Olguín Sepúlveda, conocido en el mundo delictual como el “Baby Bandito”, uno de los delincuentes vinculado al “Robo del Siglo” en el aeropuerto de Santiago, en 2014, y la mujer hallada sin vida sería su pareja.

“Entendemos que el vehículo venía en movimiento una vez que recibe los impactos balísticos y, probablemente, cuando estos son recibidos por el conductor, este pierde el control e impacta, efectivamente, con un árbol que estaba en el lugar”, detalló el fiscal.

“Los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en los cuerpos. No podría entregar una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo trabajos en el lugar, pero estaríamos hablando, al menos, de unos 20 impactos balísticos”, agregó.

El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, agregó que “en estos momentos estamos realizando diligencias investigativas para establecer las circunstancias en que fallecieron estas dos personas”.

“El hecho ocurre cuando ambas víctimas se encontraban al interior de un vehículo, momento en el cual llegan sujetos desconocidos, quienes efectúan múltiples disparos. En estos momentos, personal policial se encuentra realizando el levantamiento de las cámaras de seguridad, evidencia balísticas y biológica“, agregó.

En el lugar también se encuentra personal de la Fiscalía ECOH para determinar la dinámica del ataque, identificar a los autores y esclarecer el motivo del crimen.