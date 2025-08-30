Falleció Luisa Riveros, histórica dirigenta que denunció la dictadura ante Juan Pablo II

En el marco del Día de las Detenidas y Detenidos Desaparecidos, se confirmó el fallecimiento de Luisa Riveros, histórica dirigenta social y pobladora de La Bandera, reconocida por su valiente denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

La noticia fue comunicada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que destacó su rol en la recuperación democrática y su legado como referente de lucha popular.

“Nos despedimos de Luisa Riveros, pobladora que luchó valientemente por la recuperación de la democracia”, publicó el INDH en redes sociales. “Luisa denunció, delante de los ojos del mundo, los horrores de la dictadura”, agregaron.

Hoy, en el Día de las Detenidas y Detenidos Desaparecidos, nos despedimos de Luisa Riveros, pobladora que luchó valientemente por la recuperación de la democracia. Luisa denunció, delante de los ojos del mundo, los horrores de la dictadura. En 1987, durante la visita del Papa… pic.twitter.com/1U96zBKAhi — INDH Chile (@inddhh) August 30, 2025

Riveros protagonizó uno de los momentos más emblemáticos de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987. En un acto realizado en la población La Bandera, se subió al escenario y, con profunda convicción, relató la pobreza estructural y los crímenes cometidos por el régimen militar.

“Queremos una vida digna sin dictadura. Por lo mismo vamos a visitar a los presos políticos y a los torturados”, expresó en aquella jornada. “Pedimos que se haga justicia y vuelvan los exiliados. Acompañamos a los familiares de los detenidos desaparecidos y queremos que se nos escuche y se nos respete”, añadió.

Su intervención, cargada de humanidad y coraje, se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad, resonando más allá del contexto político-religioso del encuentro.

Tras confirmarse la noticia, el cardenal de Santiago, Fernando Chomalí, expresó sus condolencias, destacando la fe y el coraje de Riveros en tiempos de represión. “Supe del lamentable fallecimiento de Luisa Riveros. Mujer de fe y coraje que en plena dictadura levantó la voz por los que no podían hacerlo”, escribió en X.

“Su testimonio ante san Juan Pablo II sigue siendo un signo de esperanza y dignidad. Mis oraciones por ella, su familia y seres queridos”, concluyó.