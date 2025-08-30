Fugado y recapturado en horas: Gendarmería abre sumario tras escape de reo en Arica

La Dirección Regional de Gendarmería en Arica informó este sábado la apertura de un sumario administrativo luego de que un interno escapara desde el Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani durante la mañana de este sábado.

El sujeto, quien se encontraba hospitalizado desde el 28 de agosto debido a heridas cortopunzantes, cumplía condena por robo con intimidación. Según los reportes de Gendarmería, alrededor de las 9:00 horas, el reo logró escapar tras sustraerle a un funcionario una mochila y un arma.

El hecho ocurrió mientras el prisionero estaba bajo custodia en el área de Cirugía del establecimiento de salud. Menos de dos horas después, Carabineros logró recapturarlo y recuperar el armamento hurtado.

Este episodio ha alertado a las autoridades, quienes ahora se encuentran analizando las circunstancias en que se produjo la fuga. Mediante un comunicado, Gendarmería señaló que el sumario busca investigar posibles negligencias en los protocolos de seguridad y establecer eventuales responsabilidades por parte de los funcionarios a cargo de la vigilancia del reo.