Llegaron buses eléctricos a Arica: comienzan a funcionar en tramo de 35 kms.

Arica vivió un momento histórico con la entrega oficial de los 19 nuevos microbuses estándar RED, en el marco del programa Renueva tu Micro 2024, impulsado por el Ministerio de Transportes y financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

De éstos, 12 son eléctricos, los primeros de este tipo en llegar a la región para renovar la flota de transporte público, incrementando la seguridad, la eficiencia, sustentabilidad del servicio y aportando a la electromovilidad en todo el país.

El ministro Juan Carlos Muñoz destacó la relevancia de este hito: “Nos llena de satisfacción el poder anunciar que este sábado 30 de agosto la comuna de Arica tendrá en circulación sus primeros 12 buses eléctricos recorriendo sus calles”.

“Un avance, una señal de modernidad, una señal de que las cosas buenas no solo pasan en la capital, sino también en regiones, cumpliendo con el objetivo que hemos tenido como Gobierno durante toda esta administración: emparejar la cancha”, enfatizó.

La flota eléctrica también traerá consigo un nuevo recorrido, el “E1” que se extenderá por casi 35 kilómetros, desde el sector norte de la ciudad hasta el centro de Arica, conectando lugares estratégicos como Nuevo Norte y avenidas como Chapiquiña y Gonzalo Cerda, sitios donde actualmente no existe transporte público mayor.

Este cambio promete acortar tiempos de traslado y ofrecer una alternativa más rápida y eficiente para los usuarios. Los buses operarán en un horario de 7 a 21 horas con una frecuencia aproximada de 6 microbuses por hora.

El programa Renueva tu Micro nació en 2011 y ha permitido modernizar el transporte público mayor en todo Chile, reemplazando vehículos antiguos, inseguros y contaminantes por otros que cumplen con altos estándares de seguridad, eficiencia energética y sustentabilidad.

En el caso de la región, la aplicación de este programa ha sido clave. Con la entrega de hoy, se completan más de 232 taxibuses renovados en 14 años, con una inversión histórica que supera los $6.120 millones. Así, Arica avanza hacia una movilidad más sostenible y demuestra el compromiso del Ejecutivo con el bienestar de sus ciudadanos y la modernización de las infraestructuras regionales.