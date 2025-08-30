Once instituciones presentan inédito diagnóstico para abordar homicidios de niños, niñas y adolescentes

En Chile, los homicidios infantiles se duplicaron entre 2018 y 2024 –pasando de 38 a 76 víctimas– y, solo en el último año, un niño, niña o adolescente fue asesinado cada cinco días. Ante esta realidad, este viernes se dio a conocer un diagnóstico que busca sentar las bases para avanzar hacia una respuesta estatal más efectiva en la protección de la niñez.

El informe fue elaborado por el Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, conformado por once instituciones públicas –Poder Judicial, Ministerio Público, Subsecretaría para la Prevención del Delito, Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Defensoría de la Niñez– junto a Fundación Amparo y Justicia.

Durante la presentación, participaron el fiscal nacional Ángel Valencia; el defensor de la Niñez, Anuar Quesille; la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, entre otras autoridades.

El diagnóstico identifica brechas urgentes de resolver, como la falta de protocolos comunes, la escasa coordinación entre instituciones, las barreras para el intercambio de información y la necesidad de formación especializada para profesionales que investigan estas muertes.

Según el jefe de Estudios y Políticas Públicas de Fundación Amparo y Justicia, Nicolás Pietrasanta, este trabajo busca “instalar los cimientos hacia un Chile que proteja mejor a su niñez, avanzando hacia soluciones conjuntas que fortalezcan la prevención y el esclarecimiento de los homicidios de niños, niñas y adolescentes”.

El documento presentado corresponde a la primera fase del trabajo del Grupo Intersectorial y servirá como base para diseñar propuestas concretas de política pública en los próximos meses.