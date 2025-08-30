"¿Por qué tenerle miedo?": expresidente Frei defiende alianzas público-privadas para reactivar el crecimiento

En conversación con el programa “Con Ciencias y Educación” de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y nuestro medio, conducido por el decano Raúl Morales, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle realizó un análisis crítico sobre el estado de la educación, la ciencia y el crecimiento económico del país, haciendo un llamado a priorizar la educación básica y media. Además, instó a potenciar una colaboración público-privada sin “miedos”.

La crítica al abandono de la educación escolar

El exmandatario partió haciendo una comparación entre los esfuerzos en materia de educación durante su gobierno (1994-2000) y la situación actual. Al respecto, señaló que mientras en su administración el foco estuvo en “afianzar la educación básica y media”, hoy ese pilar está completamente olvidado.

“Hoy día estamos sacando una ley de educación superior, pero no hemos sacado ninguna ley en los últimos años para la educación básica y la media, que está muy deteriorada en Chile”, afirmó, recalcando que los estudiantes llegan a la universidad con una base deficiente.

Esta crítica se enmarca en los preocupantes indicadores internacionales de la OCDE, que sitúan a Chile entre los últimos lugares respecto a la comprensión lectora, a pesar de ser uno de los países que más invierte en educación escolar en relación a su ingreso.

Frei fue más allá y apuntó a una “verdadera mafia destructiva” que ha dañado la tradición de liceos emblemáticos. “Han destruido el Instituto Nacional, el Internado Barros Arana, el Liceo de Aplicación. Los padres no quieren llevar a sus hijos porque pasan tipos con trajes especiales y con bombas molotov”, ejemplificó.

La advertencia sobre la reforma al CAE y el FES

Uno de los puntos de la entrevista fue su análisis en relación al proyecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES). Frei fue categórico en señalar que la iniciativa es riesgosa y está mal concebida.

El expresidente alertó que “todos los especialistas dicen que la ley está mal concebida y que va a ser un desastre”.

Así, citó al experto José Joaquín Brunner para reforzar su postura, quien afirmó que la experiencia chilena que se está haciendo con esta ley no existe en otros lugares. “Hagamos experiencias que han sido positivas, pero no inventemos una cosa que no se ha hecho en ninguna parte del mundo”, subrayó Frei.

Bajo crecimiento y la urgencia de la colaboración público-privada

Para Frei, el contexto de bajo crecimiento económico –con un promedio de apenas 2% a 2,5% en la última década– es la raíz de la falta de recursos para educación, salud y seguridad. Frente a este escenario, defendió con fuerza el modelo de concesiones que impulsó durante su gobierno.

“El Estado tiene que concentrarse en sus tareas básicas: educación, salud, vivienda, hoy día seguridad, pero no hay recursos”, explicó. La solución, a su juicio, es “invitar al sector privado a unirse. Hacer las grandes obras.: cárceles, hospitales, todo eso con el sector privado”.

Criticó la desconfianza nacional hacia los privados, argumentando en que “los grandes países de Asia todos se han organizado así”. Y sentenció: “¿Por qué tenerle miedo al sector privado? (…). Hay empresas que son 100% privadas, otras 100% estatales y en el medio hay empresas en que participa el Estado y también los privados. Sin miedo”.

Ciencia e innovación: potencial desaprovechado

Sobre el ámbito científico, el exmandatario reconoció los avances en producción de papers, pero lamentó el bajo presupuesto en I+D en relación al PIB y la fuga de talentos e inversiones.

“La mayoría de las startups consiguen recursos de afuera, después se asocian y se nos van”, lamentó.

En ese sentido, Frei Ruiz-Tagle planteó que Chile debe retener el talento y crear centros de investigación de clase mundial en las áreas donde es líder, como la astronomía, la salmonicultura y la minería.

“¿Por qué no las desarrollamos? ¿Por qué no hacemos los centros de investigación acá y los tenemos que traer de afuera?”, se preguntó, citando como ejemplo negativo que las empresas forestales chilenas estén invirtiendo fuertemente en Brasil y Argentina.

En tanto, conectó todos estos temas con la crisis política actual, que atribuye a una fragmentación paralizante. “Aquí nos llevamos peleando por pura leseras… tenemos una elección presidencial y parlamentaria con casi 30 partidos políticos. Ningún país del mundo lo resiste”, cerró, dibujando un panorama de urgencia para tomar decisiones audaces y consensuadas.