¿Quién la juzga? El cuestionado rol pasivo de la CONMEBOL en hechos de violencia

Lo incidentes en el partido por Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile reabrieron, una vez más, las dudas contra la CONMEBOL y su rol como organizador de eventos. Violencia en los estadios en competiciones sudamericanas que han tenido en el último tiempo un denominador común: la insistencia del ente organizador del fútbol continental en que los partidos se desarrollen a pesar de los incidentes.

Tras los incidentes, la CONMEBOL, a través del comisario del encuentro, el paraguayo Michael Sánchez, informó en el expediente que el club local “sin instrucción mía, emitió una orden de desalojo de la bandeja superior, donde estaban apostados los hinchas visitantes, y se ha observado que estos comenzaron a desalojar la bandeja mencionada”.

“Minutos después, hinchas locales ingresaron a la bandeja superior del sector Sur, donde aún quedaban algunos hinchas visitantes rezagados, iniciándose una serie de agresiones con alto nivel de peligrosidad”, reza el texto.

El caso en el estadio Libertadores de América de Avellaneda se suma, este año, a lo ocurrido en el Estadio Monumental el pasado 10 de abril en el duelo por Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza; a nivel de selecciones, la violencia en el Maracaná entre la policía brasileña e hinchas de la selección Argentina y lo ocurrido previo a la final de la Copa América 2024 entre la albiceleste y Colombia dan cuenta de una tendencia peligrosa. En todas, la CONMEBOL buscó seguir con el encuentro independiente de lo que ocurriera dentro o fuera de los estadios.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Universidad de Santiago y director del Diplomado Internacional de Gestión y Políticas Públicas del Deporte, Rodrigo Soto, apuntó a la gran crítica contra el ente encargado de velar por el fútbol sudamericano.

“Como organizador del evento, lo que está velando es por la transmisión de televisión a toda costa, en desmedro de otras condiciones que afecten a este negocio”, comentó en primer lugar.

Soto se hace las siguientes preguntas acerca del actuar de la CONMEBOL: “¿Cómo definimos el tiempo de espera o cuáles son los criterios que deben haber para suspender o no? ¿O esperar, cuando están ocurriendo cuestiones que no son acordes con el evento o con la seguridad en este caso de las personas? Entonces, ahí, ¿qué se le exige?”.

Como respuestas a estos cuestionamientos, el experto sostiene que debe existir un marco normativo y funciones claras que se respeten. “Que se respete el reglamento de seguridad que tiene la CONMEBOL y que las estrategias operativas, las funciones que tienen los personales técnicos o logísticos, se respeten, y que las directrices estén claras a la hora de organizar los partidos”, indicó, planteando que es clave además que “asuma activamente un rol preventivo”.

Dudas sobre el rol de la institución deportiva que comparte el periodista del medio argentino Clarín, Nahuel Lanzillotta. “La CONMEBOL lo delega en los clubes organizadores, el club local. Pero es la organizadora en realidad de los torneos, de la Sudamericana, de la Libertadores, de la Copa América. Debería tener un rol mucho más preponderante en la seguridad”, sostuvo en conversación con nuestro medio.

“Los veedores, los delegados de la CONMEBOL, integran todas las reuniones que se hacen en la previa de cada partido. En la cual también está involucrada la organización y la seguridad. Y CONMEBOL está al tanto de todo. Debería tener un papel mucho más activo, sobre todo de prevención. Debería tener un rol más firme en cuestiones de seguridad de eventos deportivos que estén bajo su orbita”, agregó.

Así, cuestionó, ante estos errores “¿a la CONMEBOL quién la juzga? Esta es la pregunta que queda flotando”.

El grave precedente

Al cierre de este artículo, aún se encuentra pendiente el fallo de la CONMEBOL sobre el resultado de la llave entre Universidad de Chile e Independiente. En paralelo, las investigaciones criminales prosiguen con su curso. En este apartado, el fiscal de la causa, Mariano Zitto, en conversación con DSports de Argentina, agradeció que no se lamentaran víctimas fatales.

“Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas”, declaró el fiscal, recalcando que, en base a las pruebas, la situación “se desbordó” y que “podría haber sido peor”.

No obstante, la preocupación radica en el peligroso precedente que está sentando la CONMEBOL debido a su falta de proactividad para detener a tiempo los hechos de violencia en los estadios.

“Está muy claro, a la vista de todos, que la CONMEBOL tiene una política. Porque es una política, de que el ‘show debe continuar’, y que difícilmente haya una suspensión, o peor aún como en el caso de Independiente y Universidad de Chile, una cancelación”, expresó Lanzillota.

Con este contexto, el periodista trasandino sostuvo que esta política juega al límite con la tragedia. “Está claro que es un mensaje erroneo de CONMEBOL. El ‘show debe continuar’… ¿A qué costo? Algo a reveer por CONMEBOL porque puede sentar un precedente peligroso. Porque el mensaje para aquellos que quieran hacer el mal es bueno, hagámoslo, total es difícil que suspendan un partido, tiene que ser algo que esté al borde de la tragedia. Es como si el margen fuera demasiado permisivo con los violentos”, comentó.

Por su parte, Rodrigo Soto ahonda en el hecho de que la CONMEBOL no es un ente dedicado a la seguridad, sino que al fútbol, y que como tal, debe supeditarse a la policía e instituciones de seguridad de cada país y no viceversa como ocurre en la actualidad: “No son las policías, o no son los Estados, que tienen que estar al servicio de CONMEBOL, me hace sentido que sea al revés, que CONMEBOL tenga un rol más facilitador de la organización de eventos“.

“Necesitamos que un evento con estándar CONMEBOL tenga equis cantidad de criterios, de indicadores que se cumplan. Y que ese ‘cómo lo hacemos’ esté coordinado o facilitado más bien por CONMEBOL en relación con la historia, la cultura de cada país, de cada equipo”, planteó el experto.

En ese sentido, Soto da como ejemplo la organización que tuvo Chile en la Copa América 2025, en la que él participó en eventos junto a autoridades en el marco de la seguridad. Allí relata cómo, en este caso la FIFA, preguntó que se haría con la venta de cerveza en el estadio y que la respuesta de la autoridad chilena fue que en Chile está prohibido beber cerveza dentro de un recinto deportivo por ley. Lo que, a su juicio, debería ser la regla para los eventos de la CONMEBOL.

“Actualmente, son los países los que se adaptan a CONMEBOL, pero cada país tiene su propia cultura, la infraestructura que tiene cada estadio es distinto, por donde se entra, por donde se sale, la cantidad de personas, en fin”, indicó.

Asimismo, el académico de la U. de Chile apuntó a que “el precedente que se ha ido generando es el de CONMEBOL como un ente pasivo, que organice, mandata a los clubes, y los clubes se subsumen a lo que dice”. Al respecto, el experto sostuvo que, a su juicio, lo anterior “es una ventana de oportunidad para que organicemos los partidos, generar responsabilidades, identificar actores” y que cada institución conozca cuál es su rol ene la organización de los eventos deportivos.