Otra semana para el olvido: el alto costo de los desencuentros en el oficialismo para Jeannette Jara  

Las últimas semanas no han sido sencillas para el oficialismo. A pocos meses de iniciada la campaña para la primera vuelta presidencial, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se ha visto enfrentada a una serie de declaraciones y diferencias con la cúpula de su partido que, lejos de fortalecer la unidad del sector, dejaron en claro la distancia sostenida entre la exministra del Trabajo y el círculo más duro del Partido Comunista (PC).

Uno de los más recientes fue la valoración del timonel comunista, Lautaro Carmona, sobre la gestión del exministro Mario Marcel en la cartera de Hacienda, quien incluso puso en duda los reales motivos de su salida de La Moneda.

Episodio que despertó varias críticas por parte de otras tiendas que forman parte de la coalición. Entre ellas, la del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona: “No soy miembro del comando, así que de eso no voy a opinar. Pero sí sobre el tema conceptual, en el que tenemos una diferencia con el PC, y que no se resuelve de un día para otro”.

“Se ha planteado ya hace varios años y tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal. Esta es una política que el país viene aplicando desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Y su principal gestor ha sido Mario Marcel, quien se retiró la semana pasada del Ministerio de Hacienda. Dice relación con que el país tiene que gastar lo que tiene, y en caso de que haya excedentes, los debe ahorrar para la época de vacas flacas. Eso ya sucedió en Chile. Tuvimos alto precio del cobre, se ahorró una cantidad significativa de recursos y con eso se financió la crisis que provocó la pandemia. Los bonos, las adquisiciones que hubo que hacer e incluso no alcanzó y se debió tomar deuda, que quedó para el gobierno del Presidente (Gabriel) Boric”, explicó sobre este principio, criticado por Carmona en una reciente entrevista con Radio Nuevo Mundo.

“Pero el ahorro que se consiguió con la ley de responsabilidad fiscal fue fundamental. Las palabras de Lautaro Carmona indican que él no piensa lo mismo. Él cree que se endiosó el ahorro de los recursos necesarios para solventar la estabilidad del Estado. Nosotros pensamos de manera distinta. Entendemos que la gobernabilidad democrática es fundamental de cuidar y, en ese sentido, que el fisco sea muy riguroso con el gasto nos parece fundamental”, sentenció.

Sin embargo, Escalona describió el desencuentro como un efecto propio de la diferencia entre partidos, más aún cuando se trata de una coalición tan amplia como lo es Unidad por Chile. “Somos partidos diversos, tal como se señaló en estos días. Eso es así“, recalcó el socialista. “Nosotros defendemos esa diversidad y, en este caso, planteamos que hay dos puntos de vista que conviven en el contexto de una propuesta unitaria, que es la candidatura de Jeannette Jara”.

“Entiendo que el comando tiene que evitar las polémicas porque su tarea es hacer la campaña. Eso no lo objeto. Pero los partidos tenemos opinión, lo que no se puede ocultar. Lo más negativo sería desmentir un hecho que es completamente comprobable. No se trata de una cuestión personal. Aquí no hay odiosidades en contra de ninguna persona. Lo que hay son miradas estratégicas que son diversas. Y nosotros, en el PS, defendemos este punto de vista que a Chile le ha dado grandes frutos”, añadió Escalona.

En tanto, a pocos minutos de finalizado el acto conmemorativo en memoria del expresidente del PC, Guillermo Teillier, Carmona aprovechó el interés de la prensa apostada en el Cementerio General para reafirmar la definición inicial de la tienda: “El PC determinó, en su discusión de dirección nacional, asignar autonomía al accionar de Jeannette Jara, miembro de nuestra dirección, en su condición de candidata presidencial de una coalición que supera, lejos, al PC. No es candidata solo del PC, sino de una coalición muy amplia. Sobre esa base, lo que ella haga va a contar con nuestro respaldo y comprensión de la manera más amplia posible”.

Palabras que, al mismo tiempo, hacen frente a críticas provenientes de otros sectores, como las declaraciones de Ricardo Lagos Weber calificando las palabras de Carmona contra Marcel como una muestra de que el comunista se encontraba “aportillando” la candidatura de Jara.

Respecto a la postura del Partido Comunista ante la campaña de la exministra, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, aseguró que ha visto al PC “comprometido con la candidatura al igual que todos los partidos. Esto, en un comando donde tanto militantes como independientes se han sumado a trabajar por una candidatura que es convocante porque propone ideas que, confiamos, van a mejorar la vida de las personas. Eso es lo importante. Acá estamos haciendo política y enfrentando esta campaña porque creemos que todavía hay cosas por mejorar en Chile”.

“Hay que hacerse cargo de temas tan complejos como la seguridad, también como el costo de la vida. Por eso, el salario vital es una de las propuestas centrales de la candidata, que sabe de lo que está hablando porque lo ha trabajado. Fue ministra del Trabajo, logró el alza del sueldo mínimo a 500 mil pesos, logró las 40 horas. Por lo tanto, sabe de lo que habla cuando se refiere a estos temas que afectan a la mayoría de las personas”, reafirmó Couble.

Es en esa línea que el dirigente frenteamplista, al igual que Carmona y Escalona, apuntó a la validez de las diferencias. “Es natural que existan en una coalición amplia y que se debatan de cara a la ciudadanía. Y me parece que la candidata ha hecho lo que tiene que hacer. Ha estado en la calle, en regiones, conversando con la gente a la que poco le importan estos dimes y diretes, y sí le importa lo que la candidata propone, lo que ofrece. Hemos visto cómo ha convocado en cada una de las regiones masivamente a personas que le creen, que confían en ella, que ven en ella un programa de cambios que van a mejorar la vida de los chilenos y chilenas”, reflexionó Couble.

Salir de los medios

Pero más allá de la evaluación de las autoridades de los distintos partidos, lo cierto es que se trata de desencuentros que, para la cientista política e integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce, terminan afectando a la candidata “porque lo que hacen es, precisamente, que deba estar respondiendo por las cosas que dicen personas incluso de su propio partido”.

“Lo otro es que empieza a abrir espacios entre los propios partidos, de empezar a generar conflictos, de dimes y diretes entre todos. La única forma que hay, creo yo, para procesar estos conflictos y sortear ese escenario es que se establezcan pautas de respuestas y de trabajo comunes, coordinadas, por ejemplo, con los presidentes de los partidos, respecto a los posibles problemas que podrían establecerse. Sobre eso, poder entregar respuestas específicas de tal manera que todo el mundo responda lo mismo”, sumó Arce.

Acerca de las tensiones que se evidencian entre Jara y la cúpula central del PC, la académica señaló: “Hay evidente conflicto en el caso del partido y la candidata, y eso es bastante inexplicable porque, por una parte, tenemos una visión bastante ‘contestataria’ respecto de algunos personeros del actual gobierno, y que es cierto que pueden englobar la posición del mismo PC, pero pareciera ser que no hubiesen sido del diseño original de la coalición de gobierno”.

“En ese sentido -sumó Arce-, la complicación es cómo coordinar u ordenar esa parte del Partido Comunista. Creo que esto tiene que ver con el procesamiento de los conflictos entre las propias cabezas de los partidos. Camilo Escalona lo decía con mucha fuerza, el hecho de expandir este delta de 20 puntos que le falta a la candidata Jara para pasar a la segunda vuelta y ampliar su electorado tiene que ver con un análisis estratégico desde los propios partidos”.

Sobre esto último, puso como ejemplo la identificación de los puntos más débiles de los rivales: “Acá se le podría sacar mucho más partido, como a la calidad de los cuadros que tienen, al trabajo y a la experiencia realizada en el gobierno, que son flancos absolutamente débiles que posee, por ejemplo, el comando de Kast al momento de tener, como decía hoy la columna de Daniel Matamala, este encargado económico, Jorge Quiroz, que está detrás de las estrategias de colusión que atentan fuertemente incluso contra los principios del libre mercado”.

Por eso, apuntó a que desde el comando de Jara deben “comenzar a ordenar en términos programáticos, mirar con detalle las propuestas de los otros candidatos y ver de qué manera se pueden desarticular cuestiones que ya están prefijadas y que lamentablemente no han tenido espacio de desenvolverse en lo público, como es el caso de Quiroz, o de propuestas que son francamente imposibles de realizar, como la del préstamo, que al final termina endeudando al país más que beneficiando a la población, con un monto tremendo que implicaría pedir plata a instituciones internacionales específicas cuando podríamos autoprestarnos en la misma economía nacional”.

Y aunque recalcó la importancia de enfocarse en las propuestas, la integrante de la Red de Politólogas también reafirmó la relevancia de que las discusiones no sean trasladadas al espacio público: “El rol de los presidentes de partido es que tienen que coordinarse políticamente. Creo que, en este momento, eso es clave. No podemos permitir otra semana para el olvido como la anterior, con declaraciones que no aportan ni a la campaña ni al estado de ánimo de la candidatura. Si existen conflictos, deben resolverse en los espacios que corresponden y no a través de la prensa, incluso cuando sea la prensa oficial del PC. Esa es una preocupación principal, porque termina afectando a la candidata”.

Un aspecto donde la propia intervención de la candidata puede ser relevante. “Anteayer vi un hilo de la diputada Carmen Hertz acusando con mucha vehemencia que se estaba mandando a callar al Partido Comunista. Yo creo que en ningún caso es así. Hay una exageración en torno a las respuestas, en lo que se está planteando, porque el partido de la candidata del oficialismo debiese ser el que dé el ejemplo de orden y de respaldo, y no lo está haciendo”, sentenció Arce.

“Eso ha generado molestias profundas y, de no corregirse, podría tener un impacto, casi un tiro de gracia para la candidatura. No sé si le están tomando el peso, pero diría que estamos frente a una amenaza real de que José Antonio Kast pueda alcanzar el sillón presidencial, y eso podría tener efectos nocivos para la democracia. Ya ha pasado en otros países, hay ejemplos de sobra en esto, de partidos de extrema derecha que llegan al poder por la vía electoral y que después terminan deteriorando la democracia. Hungría, Estados Unidos, Brasil con Bolsonaro, Argentina con Milei. El riesgo no es solo la pérdida de democracia, sino también la conflictividad social que podría venir, con un gobierno inestable, donde sí haya mucho rechazo social, manifestaciones, etc.”, concluyó la cientista política.