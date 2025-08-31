"¿Quién dijo que solo queremos encontrar huesos?": Diputada Pizarro (PC) cuestiona proyecto de Kaiser sobre nuevas facultades al SML

Molestia han expresado diputados oficialistas, a raíz de un proyecto presentado por el parlamentario y candidato presidencial, Johannes Kaiser, que se relaciona con la identificación de detenidos desaparecidos.

El militante del Partido Nacional Libertario (PNL) está proponiendo entregar nuevas facultades al Servicio Médico Legal (SML) para que este pueda identificar los restos de personas por oficio, sin tener que esperar una orden judicial como está actualmente establecido.

La iniciativa, que se supone, busca agilizar estos procesos, fue rechazada por la Comisión de Derechos Humanos y el pasado lunes 11 de agosto, cuando fue discutida en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, generó un tenso encuentro entre Kaiser e integrantes de la bancada del Partido Comunista (PC). Esto último, porque durante el debate, el candidato usó la expresión “presuntos desaparecidos”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del PC, Lorena Pizarro, señaló que está en contra del proyecto del diputado Kaiser, porque a su juicio, que el SML actúe de oficio podría quitarle rigor a las pericias.

La expresidenta de la Agrupación de Familiares afirmó que realizar identificaciones fuera del contexto de una investigación judicial, donde se identifiquen responsables y la trayectoria de la persona detenida desaparecida, “es atentar contra la verdad, es atentar contra la justicia y es finalmente invisibilizar el horror de la práctica de desaparición forzada”.

“¿Alguien se va a hacer cargo de este tremendo dolor que significa la práctica de la desaparición forzada, entendiendo el contexto en que se dio? ¿Quién dijo que nosotros solo queremos encontrar huesos? Esto es un insulto a nuestros familiares y de una acción de una indolencia y de una inhumanidad solo propia de un sujeto como Kaiser”, estimó.

A lo anterior, la diputada agregó que con este proyecto se alteraría la manera en que funciona el Servicio Médico Legal, ya que históricamente ha sido un órgano coadyuvante del Poder Judicial, que depende de esas directrices para hacer su trabajo.

“La función del Servicio Médico Legal es prestar ayuda cuando ocurren hechos violentos y particularmente, en las causas de víctimas de desaparición forzada y ejecutados sin entrega de restos, permite la identificación y hacerlo en un contexto de quiénes son las víctimas y su proceso de exterminio”, explicó.

“La función del Servicio Médico Legal no es mandarse solo, es un órgano que colabora, así como la PDI, con causas judiciales”, complementó.

A juicio de Pizarro, Kaiser está proponiendo un “proyecto de impunidad”, que dificultará que se haga justicia en los casos de desaparición forzada. “Esto va contra toda lógica, salvo de entender una lógica tan perversa como lo que significa la entrega de restos sin ningún contexto. Para él son solo huesos que puedan permitir la libertad de los genocidas”, sostuvo.

Deudas en justicia y no repetición

En el contexto del Día Internacional de la Desaparición Forzada, que como todos los años se conmemora el 30 de agosto, la diputada Pizarro también realizó un balance de los avances en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La parlamentaria aseguró que ve con preocupación varias situaciones, entre ellas, que muchos de los civiles que colaboraron con la dictadura estén quedando impunes y que el “pacto de silencio nunca se ha intentado romper”.

“Las Fuerzas Armadas y las policías siguen ancladas, sobre todo las Fuerzas Armadas, a ese pacto de silencio, sin nunca demostrar acciones que tomen distancia de lo que es la figura del dictador”, dijo.

Otro elemento que también está pendiente para Pizarro son las garantías de no repetición, que a su parecer “no son una realidad” y “no están aseguradas”. “El más claro ejemplo de aquello son las violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo mapuche en el Wallmapu y particularmente, en lo que fue la revuelta popular, que terminaron la mayoría de las causas en impunidad”, indicó.

En tanto, la diputada destacó el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno, ya que es “una voluntad política que nunca habíamos visto, pero si es que no nos permite conocer el plan de exterminio y la sanción a quienes hasta hoy día no han sido perseguidos, particularmente los civiles de la dictadura, creo que seguimos en una deuda enorme”.