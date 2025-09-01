Autoridades explican por qué no se suspendió el Superclásico luego de muerte de hincha

La muerte de un hincha en el estadio Monumental, ocurrida en el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, generó reacciones inmediatas en el ámbito deportivo y político. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, lamentó lo sucedido y llamó a reforzar la responsabilidad de los asistentes en este tipo de eventos masivos.

En conversación con Mega, el secretario de Estado aseguró haberse enterado “recientemente” del hecho, precisando que se trataba “de una persona que estaba circulando por espacios no habilitados: por los techos”. Añadió que “él se desprendió y cayó desde una altura considerable de muy mala forma”, calificando lo ocurrido como “algo muy lamentable”.

Pizarro recalcó la importancia de la conducta de los hinchas en la prevención de este tipo de tragedias. “Hay que seguir advirtiendo que esas no son las conductas y que hay que tener el resguardo necesario”, subrayó.

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, explicó que durante el operativo de seguridad del encuentro se dispuso de más de 500 guardias privados, tres anillos perimetrales de control, coordinación con Carabineros y Metro, además de sistemas de televigilancia y biometría.

Consultado sobre la decisión de mantener el partido pese al accidente, Durán afirmó que “uno de todos los cursos de acción que se evalúan es la de eventualmente suspender el partido; sin embargo, la suspensión tiene algunos requisitos obligatorios establecidos por la ley”.

En esa línea, aclaró que “uno de ellos es que haya una alteración grave del orden público y el segundo es que la evaluación técnica de la operación policial lo justifique. En este caso particular se hizo un análisis técnico de Carabineros y se determinó que no era aconsejable la suspensión del partido”.