Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de marzo de 2026


Brereton y la clave para fichar en Derby County: "El DT fue brillante conmigo"

El delantero de la Selección chilena confesó que el llamado de John Eustace, su nuevo técnico, fue fundamental para arribar a los Rams.

El delantero de la Selección chilena confesó que el llamado de John Eustace, su nuevo técnico, fue fundamental para arribar a los Rams.

Deportes

Ben Brereton vivirá una nueva experiencia en el fútbol inglés. Es que el reciente fin de semana se oficializó la partida del delantero chileno del Southampton para fichar en el Derby County, un histórico club británico.

La llegada a los Rams se dio gracias a un llamado clave del técnico John Eustace, quien terminó convenciéndolo de firmar en el conjunto que disputa la Championship.

El propio atacante de la Selección chilena lo reconoció en una entrevista con el sitio web oficial del club, al expresar: “Hablé con el míster aquí, y desde entonces no dudé en venir a jugar más partidos y ayudar al equipo. Al fin y al cabo, es un gran club, así que no dudé en hacerlo”.

Además, añadió: “Tengo muchos buenos amigos aquí (en Derby) que hablan maravillas de él (Eustace). Fue brillante conmigo por teléfono y, desde ese momento, lo único que realmente quería era fichar por el Derby County“.

“Big Ben”, también, se mostró ansioso por debutar en su nueva escuadra: “Quiero jugar tantos partidos como pueda. Quiero marcar goles, ayudar al equipo, crear ocasiones y ser un buen compañero. Estoy muy emocionado de participar en esta temporada. Sé que el Derby ha fichado a muchos jugadores; tengo muchas ganas de conocerlos y ponerme manos a la obra”.

Por último, sostuvo: “Llevo un año en el Southampton y no he jugado tanto como quisiera (…) estoy encantado de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar con los chicos”.

Consignar que antes de estrenarse en el Derby County, Brereton tendrá que viajar a Santiago para sumarse a los trabajos de la Roja de cara a los partidos ante Brasil y Uruguay por el cierre de estas Clasificatorias para el Mundial 2026.

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