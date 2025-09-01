Doble vulneración: diputadas de oposición exigen acciones por personas con discapacidad en situación de calle

Las diputadas de oposición Carla Morales (RN) y Catalina del Real (PRep) expresaron su inquietud frente a los datos del Censo 2024, que muestran que casi un tercio de las más de 21 mil personas en situación de calle en Chile presenta algún tipo de discapacidad. Ambas legisladoras presentaron un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, solicitando información precisa sobre cómo se está abordando esta doble vulnerabilidad.

“La evidencia del Censo es alarmante. Estamos hablando de miles de chilenos que enfrentan no solo el desamparo de vivir en la calle, sino además las limitaciones de una discapacidad. Queremos respuestas claras del Ministerio: qué programas existen, qué presupuesto se destina y qué coordinación hay con Senadis y Salud para enfrentar esta realidad”, señaló la diputada Carla Morales, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.

Por su parte, Catalina del Real subrayó que esta problemática requiere un enfoque inmediato y estructural. “El Estado no puede mirar para el lado cuando hay personas en la calle que además viven con discapacidad. Pedimos medidas específicas, como albergues accesibles, atención especializada y programas que permitan reintegrarlos a la sociedad. No se trata solo de cifras, se trata de vidas humanas que hoy están invisibilizadas”, afirmó la legisladora.

Las cifras oficiales del INE indican que 21 mil 272 personas viven en situación de calle, lo que representa un aumento de 6% respecto a 2023. De ese universo, casi un 30% declaró tener limitaciones severas en movilidad, visión, audición o memoria, lo que supera con creces el promedio nacional de discapacidad, fijado en un 11,1%.

Organizaciones alertan sobre la doble vulnerabilidad de personas con discapacidad y sin hogar

Desde la sociedad civil también se alzaron voces de alerta. Oscar Calfileo, director ejecutivo de la ONG Chile Te Necesita, sostuvo que “estas cifras resaltan la vulnerabilidad y las barreras con las que se enfrentan las personas en situación de discapacidad en un contexto de calle”.

“Estos datos evidencian que la discapacidad es una característica presente en un número significativo de personas que viven en situación de calle. Debido a lo anterior, urge la necesidad de políticas públicas inclusivas y acciones que aborden de manera integral las necesidades de este grupo de población en situación de vulnerabilidad extrema. Asimismo, es fundamental considerar que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras para acceder a servicios básicos, educación, empleo y vivienda, lo que puede exacerbar su situación de vulnerabilidad y exclusión”, expuso Calfileo.

En tanto, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, valoró la información entregada por el Censo. “El censo, en este caso en particular, aporta un dato muy importante para conocer mejor cuál es la realidad de las personas en situación de discapacidad en nuestro país. Hasta ahora no teníamos información clara respecto de quiénes estando en situación de discapacidad además estaban en situación de calle”, señaló.

En ese sentido, el representante de la FCHD enfatizó la necesidad de fortalecer programas y políticas que atiendan de manera integral a las personas en situación de discapacidad que además viven en la calle.