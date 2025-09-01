Fallece monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua destacado por su sensibilidad social

El Obispado de Rancagua confirmó este lunes 1 de septiembre el fallecimiento de monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito de la diócesis, a los 85 años de edad.

A través de un comunicado, la institución expresó: “Con profundo pesar informamos que hoy, 1 de septiembre, ha partido a la Casa del Padre Monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito de Rancagua”.

Goic permanecía internado en la Clínica Isamédica de Rancagua desde el viernes 29 de agosto, donde recibía cuidados médicos debido a su delicado estado de salud. El obispado había informado previamente que se encontraba bajo observación y “recibiendo los cuidados necesarios”.

Su trayectoria pastoral y social dejó una profunda huella. Ordenado sacerdote en 1966 en Punta Arenas, Goic sirvió como párroco y capellán de la penitenciaría local. Incluso participó en gestiones eclesiales para evitar un conflicto bélico entre Chile y Argentina en 1978.

Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Concepción en 1979, y su consagración episcopal se realizó en el Vaticano. Destacó por su sensibilidad social, visitando en los años 80 las minas de carbón de Lota para escuchar directamente las demandas de los trabajadores, lo que le valió el apodo de “Obispo rojo”.

Dirigió la diócesis de Rancagua durante catorce años, desde 2004 hasta 2018, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia al gobierno pastoral. Durante su ministerio, fue clave en negociaciones como el conflicto de los trabajadores subcontratados de Codelco en 2007. Ese mismo año, propuso reemplazar el salario mínimo por un “sueldo ético” no inferior a $250.000, idea que resonó a nivel nacional.

También actuó como facilitador en el diálogo entre el Gobierno y la presa política mapuche Patricia Troncoso durante su huelga de hambre de 112 días en 2008.

A nivel nacional, Goic presidió en dos períodos la Conferencia Episcopal de Chile y encabezó el Consejo Nacional para la Prevención de Abusos contra Menores hasta mayo de 2018, cuando renunció para dedicarse a la investigación en su diócesis.

El obispado concluyó su comunicado invitando a la comunidad a unirse en oración: “Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos. Pronto se entregará más información respecto a sus funerales”.