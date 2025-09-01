Ley de Sociedades Anónimas: Senado aprueba fórmula mixta para el capital mínimo de clubes deportivos

Este lunes, la Comisión de Constitución del Senado avanzó en la discusión en particular del proyecto que modifica la ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. La iniciativa del Ejecutivo busca reforzar la fiscalización, prevenir conflictos de interés y fomentar la participación de los hinchas en la propiedad de los clubes.

Entre las indicaciones revisadas, destacó la discusión sobre el capital mínimo de constitución. La senadora Luz Ebensperger (UDI) propuso rebajar el umbral de mil Unidades de Fomento (UF) a 500 UF para el fútbol profesional, mientras que el Ejecutivo defendió mantener el monto vigente.

En ese sentido, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, respaldó esta postura para nuevas organizaciones deportivas que no estén relacionadas al balompié nacional.

“Creo que efectivamente lo que es la constitución y el desarrollo de nuevas organizaciones deportivas profesionales sobre nuevas disciplinas o disciplinas distintas, yo creo que es un elemento que desde nuestra perspectiva hay que continuar promoviendo”, sostuvo.

“Hemos visto muy buenos ejemplos. Esperamos que eso se vaya materializando y creo que hacer una demostración que incluya esta facilidad también, dado que van a tener que ajustarse en una serie de marcos normativos y financieros“, agregó.

No obstante, advirtió que para instituciones que puedan entrar en el fútbol profesional podrían tener problemas en un futuro. “Sería una mala recomendación partir rebajando y que quedara facilitado, pero después con problemas en la operación misma”.

Por lo mismo, su intervención permitió consolidar una fórmula mixta: mil UF para el fútbol y 250 UF para otras disciplinas, lo que fue aprobado por la comisión.

Además, el secretario de Estado valoró los avances en deportes como el básquetbol, destacando que “es una buena forma de incentivar y facilitar que efectivamente se constituyan y sigan adelante en este desafío”.

También se modificó el artículo quinto, extendiendo de 30 días a seis meses el plazo para informar cambios en la estructura de propiedad, en coherencia con el artículo sexto. “La idea es ser coherente con lo que fue aprobado como nuevo sexto, letra D”, explicó Hugo Castelli, asesor legal del Ministerio del Deporte.

Respecto al artículo 11 ter, sobre incompatibilidades entre federaciones y ligas, los senadores Ebensperger, De Urresti y Walker coincidieron en que su contenido ya estaba cubierto por el artículo tercero cuáter, evitando duplicidades normativas.

En materia de conflictos de interés, se aprobó una indicación que prohíbe que agentes de jugadores, sus socios o familiares, sean propietarios o directivos de clubes en la misma disciplina.

Asimismo, se redujo de cinco a dos años el plazo de inhabilidad para quienes cambien de club, buscando equilibrio entre transparencia y experiencia.

La sesión también abordó el artículo 11 sobre organizaciones de hinchas. Mientras algunos senadores propusieron que tengan derecho a voz en los directorios, otros advirtieron que ello podría contravenir la naturaleza jurídica de las sociedades anónimas, dejando el debate abierto para futuras sesiones.

En tanto, la comisión valoró el trabajo técnico del Ministerio del Deporte y sus asesores para consolidar un marco normativo más claro, que responda a las exigencias del deporte profesional.