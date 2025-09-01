"No hay plata para discapacitados, pero sí para la coima": nuevos audios agravan crisis del gobierno de Milei

Nuevos registros agravan el escándalo por coimas en Argentina. En esta oportunidad, las filtraciones corresponden a dos audios en donde se escucha a la secretaria general de la Presidencia y mano derecha del presidente argentino, Karina Milei. La Casa Rosada ingresó una denuncia ante la justicia por considerar que hubo una operación de inteligencia ilegal destinada a “desinformar” y desestabilizar el proceso electoral. El diputado de oposición, Hugo Yasky, aseveró que la acción judicial no es más que una “perdigonada que tiran al aire” y que no tiene viabilidad.

El gobierno del presidente argentino Javier Milei atraviesa su crisis más profunda desde que llegó a la Casa Rosada, producto de la filtración de una serie de audios que destaparon un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, y que involucra de manera directa a la persona más cercana al mandatario, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los audios difundidos el pasado 20 de agosto, comprometen a Diego Spagnuolo, abogado, amigo personal del presidente y hasta ese entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En los registros se escucha cómo describe un supuesto mecanismo de recaudación de coimas a laboratorios y prestadores de servicios vinculados a la salud pública. El esquema, de acuerdo con sus palabras, funcionaba a través de la droguería Suizo Argentina, que presionaba a proveedores para imponer sobreprecios y asegurar contratos con el Estado.

Spagnuolo no solo acusa a operadores de esa empresa, sino que apunta directamente a Karina Milei y a Eduardo Menem como beneficiarios de los retornos. Incluso menciona un reparto de porcentajes, un 1% para él, 3% para Karina, y el resto —un 8% en total— distribuido entre otros funcionarios y allegados al poder.

Durante la tarde del pasado 29 de agosto, dos nuevos registros aparecieron ante la luz pública. En ellos, se escucha a Karina Milei sosteniendo una reunión privada. Según fuentes de la Casa Rosada recogidas por Infobae, en esta conversación no se habrían hablado cuestiones sensibles.

Por lo anterior, durante esta jornada la administración de Javier Milei ingresó una denuncia formal ante lo que calificó como un “ataque ilegal, planificado y dirigido”.

Además, el Gobierno solicitó que se prohíba la difusión de nuevas filtraciones y que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”, lo que fue acogido por la justicia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló la denuncia. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, señaló el vocero.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar… — Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky, calificó como “gravísimos” en términos institucionales las filtraciones y el posible hecho de corrupción.

“La denuncia pone al descubierto una trama delictiva que recogía coimas que eran recaudadas para el círculo de integrantes de cercanía del presidente Milei a través de su hermana y que especulaba nada más ni nada menos, con los servicios que se le prestan a las personas con discapacidad. Así que ha generado una turbulencia enorme en la sociedad, un impacto muy grande”, puntualizó el líder sindical.

Sobre la acción judicial llevada adelante por el Ejecutivo, Yasky aseguró que “no puede tener ningún destino porque es una perdigonada que tiran al aire y a esta altura del partido suena más a lamentaciones, a ladridos a la luna con el único afán de tratar de mitigar lo que ellos ya dan por descontado, que es el costo electoral”.

Los escándalos y las elecciones

La denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad se da a días de que el Senado argentino apruebe o rechace el veto interpuesto por Javier Milei a las tres leyes aprobadas por el Congreso el 10 de julio, las cuales otorgaban beneficios a los jubilados y personas con discapacidad.

Sin ir más lejos, durante este domingo 31 de agosto, otra denuncia periodística sacudió al sistema de salud argentino. El programa ¿Y mañana qué? del canal TN (Grupo Clarín) emitió un informe en el que detallaba el cambio producido en julio en la modalidad de compra de lentes intraoculares. Hasta ese mes, cada oculista los compraba directamente a los laboratorios y luego entregaba la factura al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) a cambio del costo más los honorarios por la cirugía.

Según dio a conocer TN, hasta julio “el precio era transparente y rondaba los $35.000 (pesos argentinos) por cada lente monofocal, sin lugar para sobreprecios ni intermediarios que se lleven una tajada”. Y que el precio de referencia era el mismo que aplicaban los cuatro laboratorios que proveen los lentes. Hoy, por esos mismos insumos, PAMI está pagando entre $150 mil y $300 mil pesos.

En conversación con nuestro medio, el diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas, Nicolás del Caño, afirmó que los nuevos escándalos en el PAMI, donde están “pagando lentes tres, cuatro veces por encima de su precio, con graves consecuencias para jubiladas y jubilados a los que ya le quitaron la cobertura del 100% de los medicamentos, muestran la decadencia de un gobierno que dijo que iba a ajustar a la casta y que estamos viendo que tiene los mismos métodos de lo peor de la casta”.

Asimismo, dio a conocer que durante esta mañana el Frente de Izquierda acompañó al colectivo de la discapacidad frente a la Agencia Nacional de Discapacidad para, entre otras cosas, que el Senado rechace el veto de Milei a la emergencia y que se aplique inmediatamente.

Sobre las elecciones del próximo 7 de septiembre, donde la provincia de Buenos Aires renovará parcialmente su poder legislativo, Caño sostuvo que tras los escándalos “hay sectores que votaron a Milei que ya empiezan a verlo con mucha desconfianza y eso puede tener un impacto inclusive en la propia elección”.

“Desde el Frente de izquierda estamos convocando a muchos sectores a que acompañen a una lista de laburantes, de jubilados, de jóvenes que siempre están en cada una de las peleas y que ha denunciado desde el primer momento a este gobierno acompañando a todos los sectores afectados por la motosierra y el ajuste”, cerró el parlamentario.

En una línea similar a la de Caño, Yasky sostuvo que por primera vez en las redes sociales “empiezan a circular cuestionamientos a esta conducta que salpica al presidente Milei y que ha generado una suerte de crisis en el gabinete de la que todavía no se repone”. Así, enfatizó que la situación “ha levantado una ola de rechazos a una política que, además de ser cruel, ahora se desnuda como hipócrita. No hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para la coima”.