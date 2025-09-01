Nuevas oficinas TNE desde este 1 de septiembre: conoce sus ubicaciones a nivel nacional

Desde las 9.30 de este lunes 1 de septiembre iniciará el funcionamiento de la nueva Red de Atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), en 41 puntos dispuestos a lo largo del país.

En los nuevos espacios se podrán realizar trámites como la captura fotográfica para obtener el beneficio por primera vez, la revalidación anual, la reposición en caso de pérdida, robo o deterioro, el bloqueo de la tarjeta y la actualización de datos.

Este cambio, que representa una inversión de más de $10 mil millones de pesos, traerá una mejor experiencia para las y los beneficiarios, en especial para aquellos que podrán hacer sus trámites sin tener que realizar grandes desplazamientos.

Se trata de puntos de atención más cómodos y con mayor conectividad, los que en conjunto suman más de 3 mil metros cuadrados, triplicando la superficie anterior.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, subrayó que son “buenas noticias para nuestro país. El 1 de septiembre comenzarán a funcionar 41 oficinas de la Junaeb para la atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que es un beneficio muy preciado y muy importante que nuestros estudiantes tienen y acceden. Esto significa acercar este beneficio a quienes la usan durante todo el año. Así que los invito a revisar en la página Junaeb.cl cuáles son esas nuevas oficinas y dónde están ubicadas para que puedan acceder a ellas con la mayor facilidad posible”.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, detalló que esta iniciativa “permitirá a Junaeb tener presencia en zonas donde antes no había oficinas dedicadas a realizar los trámites asociados a la TNE. Esto obligaba a los beneficiarios a tener que viajar, a veces cientos de kilómetros, para obtener el pase. Así, este hito permitirá que los tiempos de traslado disminuirán considerablemente. Un claro ejemplo es el de los habitantes de Palena y alrededores, quienes antes tenían que ir hasta Puerto Montt o quienes viven en Illapel y debían viajar a La Serena”.

En tanto, la directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio, reiteró que “tal como fue ratificado por Contraloría, el Ministerio de Transportes y nuestra Guía de Derechos y Deberes de la TNE, esta puede utilizarse de lunes a domingo, las 24 horas al día, durante todo el año. Los transportistas no pueden solicitar el motivo del viaje cuando se muestra la tarjeta al momento del pago”.

De todas maneras, la titular de Junaeb, hizo un llamado: “Las y los estudiantes deben dar un buen uso a su pase escolar, utilizando su documento y no el de otra persona, ya que se trata de un instrumento público, personal e intransferible”.

¿Dónde quedan los puntos de atención?

En total son 41 espacios los que tendrá desde el 1 de septiembre Junaeb para que las y los estudiantes puedan realizar trámites relacionados con la TNE, 10 de esos puntos son nuevos.