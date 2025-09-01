Para evitar nuevos flancos: comando de Jara estrena vocerías rotativas tras reunión para calmar aguas

Son varios los esfuerzos que se están realizando desde el comando de la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, para dar por “superadas” las duras tensiones que marcaron al sector la semana pasada. “Menos mal que terminó la semana”, señalaban incluso algunos dirigentes la mañana de este lunes dando cuenta del dolor de cabeza que significó para el oficialismo.

Para lograr aquello, la candidata citó la noche de este domingo —hasta la casa de la senadora Paulina Vodanovic— a su consejo de presidentes de partidos. Según explicitaron los presentes, en la instancia se abordó el balance de la gira nacional y, por cierto, la controversia que abrió el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por sus dichos contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel, los que pusieron en el centro el debate la responsabilidad fiscal.

La abanderada habría llamado a devolverle el foco a la campaña y a no entramparse en discusiones internas, mientras que Carmona explicó sus comentarios y reafirmó su compromiso con la candidatura. Tras el encuentro, desde el oficialismo relevaron que quedó un “buen espíritu”.

De hecho, a la salida de esta cita, la candidata dijo a Chilevisión que: “Tuvimos una muy buena reunión. Estuvimos evaluando la gira nacional que hemos realizado, diseñando también lo que viene desde mediados de septiembre en adelante, con el inicio de la campaña ya formalmente. Esperando también que se fortalezcan todas nuestras ideas y la forma de comunicarlas más directamente a las personas”.

Al respecto, la timonel del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, detalló que “se dialogó políticamente y también se abordaron los conflictos y problemas que hemos tenido en los últimos días porque evidentemente nuestro problema no es entre nuestros partidos, no es entre dirigentes, sino más bien en cómo evitamos el avance de la ultraderecha”.

Consultada sobre si se llegó al acuerdo de no abrir más flancos que afecten a Jara, la parlamentaria respondió que, “más que un acuerdo, es de sentido común y de sentido político entender que nuestra candidata no puede estar a lo largo del país dando explicaciones por los dichos de terceros. Yo creo que aquí hay una responsabilidad política que nos convoca a todos desde el progresismo”.

En tanto, el senador y encargado de análisis electoral en el comando, Daniel Núñez (PC), señaló que “obviamente hay muchos puntos de diferencia y eso tenemos que transformarlo en un elemento de virtud de la campaña, una diversidad bajo objetivos comunes y no en un elemento de obstáculos. Así que, desde ese punto de vista, pensamos que es algo totalmente normal esta diversidad, pero que lo que nos une, que es el programa, las propuestas de Jeannette Jara, su capacidad de ofrecerle hoy día soluciones a la gente, es lo clave y en eso estamos todos alineados”.

Nuevo esquema de vocerías semanales

Tras los desencuentros y en particular desde el comando, se decidió debutar este lunes una nueva puesta en escena que tendría como objetivo ordenar las alocuciones de la campaña. Es así como desde ahora habrán vocerías semanales en duplas, que irán rotando. Junto con ello, se espera la incorporación de más voceros en temáticas como cultura y deporte.

La intervención de esta jornada —en manos del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, y de la diputada del FA, Gael Yeomans— estuvo marcada por la defensa a los aumentos de la reforma de pensiones a raíz del seguro social, pero también en los intentos por dar vuelta a la página en la controversia oficialista.

Así, Lagos Weber indicó que “hemos decidido dar vuelta a la página ese tema, en particular desde el comando y también de la estructura partidaria y creo que nos va a permitir focalizarnos en lo más importante que es lo que está haciendo la candidata”.

Sin embargo, en el sector aún hay voces que resienten las declaraciones de Carmona y explicitan su molestia. Por ejemplo, el senador del PS, Juan Luis Castro, insistió en que el PC no está enfocado en la campaña. “La política económica es clave para la estabilidad y el crecimiento del país y en eso nadie se puede perder que es prioritario para cualquier gobierno y sobre todo para Jeannette Jara, pero uno ve al Partido Comunista y su cúpula más preocupado de su doctrina, de sus candidatos a parlamentarios que de la candidata presidencial que de manera excepcional ganó una primaria y ahora busca la presidencia de Chile”, cuestionó.

“Es lamentable, ojalá corrijan, pero en nada han ayudado todos los pasos, movimientos y dichos que han emitido desde la cúpula de ese partido”, añadió.

Por su lado, Jeannette Jara continúa con su despliegue a nivel nacional. Este lunes estuvo en Coyhaique y durante la semana también recorrerá las regiones de Los Lagos y Atacama. Para los próximos días también prepara un paquete de medidas en materia de salud.