Presidente Boric celebra aumento de la PGU: "Las personas mayores van a ver un beneficio concreto"

Este lunes 1 de septiembre comenzó a regir el aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU), un incremento que será gradual, hasta llegar a los 250 mil pesos y que comenzará por los mayores de 82 años. El hito fue destacado por el Presidente Gabriel Boric, que esta mañana participó de manera extraordinaria en la vocería de Gobierno.

El Mandatario afirmó que el aumento en las pensiones “fue una de las principales promesas que le hicimos al país al llegar a La Moneda y gracias a la reforma de pensiones que ustedes se acordaran cuánto costó sacar adelante, lo logramos. Y hoy día las personas mayores que han trabajado toda su vida van a ver un beneficio concreto, en donde van a poder tener una pensión más sustantiva, que les va a entregar más dignidad”, dijo.

Boric además recordó que varios gobiernos trataron de avanzar en una reforma previsional, pero “no había acuerdo y con buena política, con acuerdos transversales, en donde hubo gente de lado y lado, de diferentes posturas que se atrevió a no tener el 100% de lo que quería, llegamos a un punto de encuentro”.

“Esa es la buena política, la que independiente de las diferencias que tengamos, trabajamos para mejorar la vida de usted, que está en su casa”, añadió.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las presentaciones que ha hecho la oposición a Contraloría y que se relacionan con una supuesta vulneración a la prescindencia. Esto último, luego de que el Gobierno rechazara contundente la iniciativa “Chao préstamo al Estado” del candidato presidencial José Antonio Kast, porque pondría en riesgo los beneficios asociados a la reforma de pensiones.

Vallejo recalcó que no se ha actuado en contra de la presidencia y que desde el Ejecutivo “somos voceros de reformas que benefician a las personas y las vamos a defender, porque lo que necesitan nuestros jubilados y jubiladas son certezas”.

“Podrán los parlamentarios ocupar su tiempo en presentar todos los requerimientos a Contraloría que quieran y que estimen convenientes, pero nosotros no vamos a dejar de defender las pensiones de nuestros jubilados. Nos costó diez años sacar esta reforma previsional, nos costó un acuerdo significativamente amplio con sectores de la oposición, de Chile Vamos, que tenían miradas distintas respecto del Gobierno, ¿y para qué ese esfuerzo? Para aumentar las pensiones”, aseguró.

En esa misma línea, la secretaria de Estado indicó que “no solamente nos vamos a pronunciar sobre lo que implica la reforma previsional, sino que también sobre lo que implica retroceder en esto”.

“Aquí tenemos una convicción que es absoluta y por más que intenten silenciar al Gobierno respecto a políticas que han sido un gran sacrificio, nosotros vamos a insistir en defenderla, porque se trata de los jubilados y jubiladas, de sus certezas y de su aumento de pensiones”, cerró.