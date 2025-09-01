Servel da luz verde a candidatura de Daniel Jadue en medio de sus procesos judiciales

El Servicio Electoral (Servel) aceptó este jueves la candidatura parlamentaria del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), pese a los procesos judiciales que enfrenta.

Jadue, para quien la Fiscalía solicita 18 años de cárcel en el caso de las farmacias populares, competirá por un escaño en la Cámara representando el Distrito 9, que comprende Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

El Servel explicó que “la verificación del cumplimiento de requisitos por parte de los candidatos y candidatas se realiza a la fecha del cierre del proceso de declaración de candidaturas, ocurrido el 21 de agosto pasado. El cumplimiento del requisito de derecho a sufragio considera las actualizaciones al Registro Electoral hasta su fecha de cierre, el 28 de junio de 2025”.

En contraste, el organismo rechazó 45 postulaciones, entre ellas las de las diputadas Carolina Tello (FA), por problemas en su declaración jurada, y María Candelaria Acevedo (PC), por no haber firmado dicho documento. Los candidatos afectados tienen un plazo de cinco días para presentar reclamaciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Por su parte, el abogado de Jadue, Ciro Colombara, valoró la decisión del Servel y afirmó que “no es posible privar a un candidato de su derecho a sufragio ni de su derecho a postularse únicamente por una acusación del Ministerio Público”. Colombara señaló que se trata de un acto “unilateral y administrativo”, que solo podría limitarse mediante sentencias o resoluciones judiciales que señalen como culpable a la persona o indiquen expresamente la restricción de sus derechos políticos.

Asimismo, el abogado recordó que una situación similar ocurrió hace cuatro años, por lo que expresó tener “la seguridad y tranquilidad” de que en este caso “no se privará el derecho a voto ni el derecho a ser elegido en un cargo de elección popular”.