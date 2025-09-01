Silenciar la masacre: el propósito contra los periodistas en Gaza

Este lunes 1 de septiembre, más de 250 medios de comunicación de cerca de 70 países -entre ellos Radio Televisión Española, The Independent del Reino Unido, Al Jazeera de Qatar y, desde luego, Radio Universidad de Chile- han anunciado su adhesión a la convocatoria conjunta de Reporteros Sin Fronteras y el movimiento internacional Avaaz. El propósito es llamar la atención del mundo sobre los crímenes perpetrados por el ejército israelí contra periodistas y medios que cubren la tragedia en Gaza, exigir su protección y evacuación urgente, y reclamar el acceso libre e independiente de la prensa internacional al enclave palestino.

La evidencia acumulada desde octubre de 2023 es devastadora: casi 250 profesionales de la prensa han sido asesinados. No se trata de hechos fortuitos, sino de una estrategia deliberada para silenciar a quienes informan. Incluso después de que cuatro de los medios más influyentes del planeta -France Press, Reuters, Associated Press y la BBC- publicaran un inusual comunicado conjunto, rogando a las autoridades israelíes permitir el ingreso de ayuda humanitaria y garantizar la presencia de periodistas en Gaza, la represión continuó. El pasado 25 de agosto, un ataque contra un edificio del complejo médico Al Nasser -donde trabajaban reporteros- acabó con la vida de cinco periodistas y colaboradores de medios locales e internacionales, entre ellos Reuters y Associated Press. Apenas dos semanas antes, otro bombardeo mató a seis comunicadores, incluido Anas al-Sharif, corresponsal de Al Jazeera, quien era el objetivo directo del ataque.

Esta misma mañana, nuestro medio asociado Radio Francia Internacional difundió el testimonio de su corresponsal en Gaza, Rami El Meghari, quien agradeció la solidaridad internacional y resumió con crudeza la experiencia cotidiana: “En Gaza nunca se siente uno seguro. Cruzas la calle y puede caer una bomba; cada movimiento puede significar la muerte o una herida. Un día típico para un periodista comienza buscando agua para sobrevivir”.

En este contexto, más de 60 académicas y académicos, profesoras y profesores de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, hemos suscrito una declaración que recuerda su compromiso histórico con los derechos humanos, la libertad de prensa y la libre expresión. En ella se denuncia la sistemática violación de estos principios y se señala que el asesinato de centenares de periodistas constituye un intento brutal por “silenciar la verdad sobre la masacre”.

Y esa verdad, por dolorosa que sea, no puede ni debe ser silenciada.