Terremoto grado 6 deja al menos 800 muertos y 2 mil 500 heridos en Afganistán

El balance de muertos a causa del terremoto de magnitud 6 registrado en el este de Afganistán aumentó a más de 800, con alrededor de dos mil 500 heridos, según confirmaron este lunes las autoridades instauradas por los talibanes, tras hacerse con el control del país centroasiático en agosto de 2021.

El Centro de Información y Medios del Gobierno afgano indicó en su cuenta de la red social X que hasta el momento se han confirmado 800 muertos y dos mil 500 heridos en la provincia de Kunar, la más afectada por el sismo, a los que se suman doce muertos y 255 heridos en Nangarhar, 58 heridos en Laghman y cuatro heridos en Nuristán.

Asimismo, anunciaron la formación de “un comité especial” bajo control del primer ministro, Mohammad Hasán Ajund, para abordar la situación. Además, indicaron que las autoridades han activado ya la entrega de fondos para hacer frente a la catástrofe y han facilitado varios número de teléfono para intentar organizar la distribución de ayuda.

El organismo resaltó que las carteras de Interior, Defensa y Sanidad trabajan ya para “evacuar a los mártires, trasladar a los heridos, entregar alimentos y suministros médicos” en las zonas afectadas, incluida la salida de 40 vuelos desde Nangarhar para evacuar a “cientos” de víctimas.

En este contexto, el viceministro de Información y portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, destacó en su cuenta en la red social X que las autoridades y los residentes “participan en esfuerzos de rescate” tras el sismo que “ha causado la pérdida de vidas y daños en propiedades en algunas de las provincias orientales”.

Muyahid hizo hincapié en que “hay equipos de apoyo de provincias cercanas y del centro (del país) que se dirigen ya a la zona” y prometió que “se utilizarán todos los medios disponibles para salvar vidas”, ante el temor de que la cifra de fallecidos y heridos aumente en las próximas horas, una vez se pueda acceder a localidades aisladas en estas provincias.

Según las informaciones recogidas por la agencia afgana de noticias Jaama Press, el sismo ha destruido varias localidades en Kunar y Nangarhar debido a que el hipocentro se ubicó relativamente cerca de la superficie y muchas de las viviendas estaban construidas con piedras y adobe, lo que facilitó su derrumbe.

Por su parte, la delegación de Naciones Unidas en Afganistán mostró su “profunda tristeza” por el “devastador” sismo, que “ha causado cientos de muertos”. “Nuestros equipos están sobre el terreno, dando ayuda de emergencia y apoyo vital. Nuestros pensamientos están con las comunidades afectadas”, destacaron en su cuenta en X.

El terremoto tuvo lugar a las 23.47 horas (hora local) con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés). En el país vecino, Pakistán, se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en otras zonas del país, si bien no se han confirmado víctimas ni daños, según la cadena Geo TV.