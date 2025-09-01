Vlado Mirosevic y el tránsito de la ley de eutanasia: "El Congreso está en deuda con los pacientes que hoy sufren"

Durante las últimas semanas, y tras los avances en su tramitación dentro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, varios parlamentarios de oposición han manifestado su recelo en torno al avance de la ley de eutanasia.

Esto, luego de que la instancia acordara votar en general la iniciativa durante la primera semana de septiembre, una vez finalizada la ronda de audiencias. Sin embargo, y más allá de las posturas valóricas e ideológicas que marcan la distancia de los partidos de derecha, también se ha cuestionado la urgencia legislativa interpuesta por el Ejecutivo, apelando a que la iniciativa —aunque comprometida por el Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública— no se condice con las prioridades de la ciudadanía.

Una percepción que para el diputado del Partido Liberal e impulsor del proyecto, Vlado Mirosevic, no es real. “Esta es una ley que la población sí está demandando. De hecho, prueba de ello es que hace una semana salió una encuesta que da cuenta de más del 80% de aprobación de esta ley. Por lo tanto, esta es una que, como pocas, cuenta con una amplísima y transversal mayoría en Chile”, señaló el parlamentario durante la primera edición de Radioanálisis.

Respecto a su condición prioritaria, Mirosevic recordó que: “En el gobierno anterior se nos decía lo mismo con respecto a los cuidados paliativos, oponiéndolos a la eutanasia en este falso dilema y en circunstancias en que nosotros también los hemos promovido. Y lo que terminó sucediendo es que gracias a la discusión sobre muerte digna y eutanasia, también se discutió sobre cuidados paliativos y se aprobó una ley que los universalizó para todo tipo de enfermedades que producen dolor, no solo las oncológicas, como ocurría antes”.

“Logramos universalizar el derecho, y eso es una gran noticia. Pero nunca ha habido contradicción. Ya hemos pasado por ese tipo de discusiones y hoy no quedan excusas: debemos reconocer a los pacientes que sufren o a quienes podrían sufrir en el futuro. El derecho a la última libertad, que es tomar, frente a su propia conciencia, la decisión de cuándo y cómo partir con dignidad”, añadió el diputado.

Asimismo, expresó que: “Nadie puede decir, porque escuché a algún parlamentario decirlo y le respondimos inmediatamente, que se estaba intentando legislar de forma exprés. Eso me lo han dicho cada vez que estamos cerca de una votación. Y es bien paradójico. ¿Cómo se puede decir que es una legislación exprés cuando este proyecto lleva doce años en el Congreso? Hemos tenido muchísimas discusiones al respecto. Al revés: creo que el Congreso Nacional está en deuda con los pacientes que hoy sufren”.

“Esta ley está bien definida respecto de sus requisitos y causales. El primer argumento que debemos responder con claridad es que cuando alguien dice que ‘primero hay que mejorar el sistema de salud y después aprobar la eutanasia’ están equivocados. Esto, porque las causales de esta ley son todas enfermedades incurables. Es decir, situaciones en que la ciencia médica ya no puede ofrecer una curación. Por lo tanto, incluso en el mejor sistema de salud del mundo, la eutanasia seguiría siendo necesaria“, explicó Mirosevic sobre uno de los lineamientos del proyecto.

Por eso, dejó expreso que se trata de una ley que apela a “enfermedades donde el paciente ya no tiene posibilidad de mejorarse. Frente a eso, y a una situación de sufrimiento extremo, el paciente tendrá derecho a decidir. Algunos anteponen a esto el tema de las listas de espera, pero la verdad es que no tiene nada que ver. También me preocupa el sistema de salud, el mejorarlo, y hemos empujado la idea del seguro universal de salud durante años. Pero eso no tiene que ver, sinceramente, con el debate de eutanasia”.

“Aspectos técnicos a mejorar siempre puede haber. Creo que el Gobierno presentará indicaciones para hacer mejoras y con eso la ley quedará bastante bien. Lo que salió de la Cámara, con todas las dificultades que eso significa, la verdad es que también salió bastante bien. Las mejoras que el Gobierno le va a introducir siempre van a ayudar pero, en general, diría que todo el mundo podría estar bastante tranquilo con que esta es una ley que garantiza un derecho y una libertad y que regula para que no se preste para abusos, pero tampoco sobrerregula. Porque si lo hacemos, vamos a tener una ley que va a implicar un derecho muy impracticable, muy difícil de acceder”, añadió sobre el estado en que se encuentra la discusión.

En cambio, aseveró que: “Con esta ley va a ser muy difícil que se produzcan todas las imaginaciones que muchos conservadores tienen en su cabeza, de que esto se va a prestar para deshacerse de los adultos mayores, etc. Nada de eso es posible con esta ley porque está súper bien hecha en sus detalles. Pero tampoco va a ser una muy difícil de acceder, con mil 500 requisitos, trámites y con altos tiempos de espera, porque eso tampoco sería deseable para alguien que está sufriendo”.

Una ley para todos

Respecto a los detalles de la iniciativa, el liberal igualmente explicitó que, entre los lineamientos generales, están tanto las enfermedades terminales e incurables como las causales, mientras que la mayoría de edad vislumbra como uno de los requisitos. Uno que se suma a la constatación de las plenas facultades mentales del paciente, comprobadas por una segunda opinión médica; y que sea una decisión meditada y libre de cualquier presión externa.

“Después hay requisitos como los que va a incorporar el Gobierno, en términos de una comisión revisora de expertos independiente. que revisará los casos antes de la autorización. Me parece bien, porque da garantías a la ciudadanía”, valoró el diputado.

En cuanto a la objeción de conciencia institucional, Mirosevic se manifestó en contra de su aplicación: “La conciencia la tienen las personas, no las instituciones. No soy partidario de esa figura. En la Cámara perdimos esa votación, y en el aborto fue el Tribunal Constitucional el que la agregó, porque había salido del Congreso sin la objeción de conciencia. Ahora, el Ejecutivo presentará una indicación para eliminarla en el Senado, y estoy absolutamente de acuerdo”.

“Por supuesto que daremos la pelea. Desde el primer minuto, este proyecto sí contempla la objeción de conciencia individual, porque es uno de inspiración liberal. Si queremos darle libertad de conciencia al paciente, también debemos reconocerla al médico. Si un profesional considera que va contra sus creencias personales, puede abstenerse. Ahora, si uno mira encuestas del Colegio Médico, muestran que hay una mayoría de médicos en Chile que están de acuerdo con que esto se legisle y dispuestos a practicarla”, complementó.

Por último, el diputado igualmente replicó los dichos del senador Francisco Chahuán (RN), opositor al proyecto, quien acusó al Gobierno de querer sacar rédito electoral con esta tramitación.

“Creo que es más honesto decir directamente que está en contra, que no le gusta el proyecto y que cree en la muerte natural. Siempre han buscado una explicación para decir que no. Los sectores más conservadores en Chile han buscado razones para bloquear este proyecto siempre. Hoy dicen una, mañana otra. Siempre va a haber un motivo para no legislar sobre esto. Por lo tanto, si queremos reconocer a ese 83% que está a favor de la ley de eutanasia, no creo que podamos dejar contento al mundo conservador. No hay cómo”, afirmó.

Lo mismo con la exposición de la Iglesia Católica este miércoles 3 de septiembre en la Comisión de Salud: “Las creencias son particulares, las leyes son generales. La ley tiene que abrir opciones y respetar, de manera tolerante, esas decisiones frente a la conciencia de cada individuo. Para mí es un principio filosófico e ideológico básico. No se puede imponer una sola creencia. Es decir, si el senador Chahuán, o quien sea, cree en la muerte natural hasta el final de la vida, muy bien, que lo aplique para sí. Lo vamos a respetar en eso, nadie le va a imponer una cosa distinta. Pero tampoco se la impongamos al otro, que cree distinto y no quiere sufrir“.