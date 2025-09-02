Diputadas Tello y Acevedo acudirán al Tricel para revertir rechazo del Servel a sus candidaturas

Las diputadas Carolina Tello, del Frente Amplio y María Candelaria Acevedo, del Partido Comunista, anunciaron que apelarán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego de que el Servicio Electoral (Servel) rechazara sus candidaturas.

Se trata de los dos únicos casos de legisladoras en ejercicio que no han podido inscribir sus candidaturas. Acevedo va por el distrito 20 (Región del Bío Bío) y Tello por el 5 (Región de Coquimbo).

La razón del rechazo dada a Tello fue por “no acompañar declaración jurada, efectuada ante notario, oficial del Registro Civil o mediante clave única en el sistema de declaración de candidaturas, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, constitucionales y no estar afecto a inhabilidades Arts 3 y 7 inciso 5, Ley N°18.700”.

En el caso de Acevedo, la “declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante oficial del Registro Civil de la comuna donde resida el candidato (solo aplica para declaraciones juradas ante notario u oficial del Registro Civil) Arts 3, Ley N° 18.700”, lo que motivó su rechazo.

Existe plazo hasta el sábado para que ambas recurran al Tricel para intentar revertir los rechazos, por lo que sus abogados y equipos están elaborando los oficios para ir al tribunal que determinará el futuro de sus candidaturas.

Mayor cantidad de rechazos del Servel corresponde a candidaturas del FRVS

De las 43 candidaturas rechazadas por el Servel, 12 corresponden a postulantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) a la Cámara de Diputados. Además, también lideran al tener las únicas tres postulaciones no aceptadas al Senado.

Según informó El Mercurio, los tres aspirantes fallidos a la Cámara Alta comparten el “no acreditar haber cursado la enseñanza media o equivalente, con documentación suficiente”. Se trata de Luis Rojas Zúñiga, en El Maule; Liliana Romero Toro, en Valparaíso; y María Gamboa Contreras, en Arica y Parinacota.

Los regionalistas presentaron más de un centenar de candidaturas al Congreso, luego de romper la lista única parlamentaria del oficialismo. Sus dirigentes, el excandidato presidencial, Jaime Mulet y la presidenta de la colectividad, Flavia Torrealba, acusaron estar siendo desfavorecidos en la repartición de cupos y por ello, escogieron un camino separado en conjunto con Acción Humanista.