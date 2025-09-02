EEUU ejecuta un "ataque letal" en el Caribe contra embarcación con drogas proveniente de Venezuela

Estados Unidos “ejecutó un ataque letal” contra una supuesta “embarcación con drogas” en el sur del Caribe, afirmó este lunes el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

A través de una publicación en X, Rubio declaró: “Como @potus anunció hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había zarpado de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

Esta acción marca una escalada significativa en la estrategia de la administración del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga, varios de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. La medida podría acarrear graves implicaciones para la región, donde Estados Unidos ha desplegado una considerable acumulación de recursos militares, situación que ha provocado la ira del líder venezolano Nicolás Maduro.

Desde la Oficina Oval, Trump declaró que el ejército estadounidense “en los últimos minutos, literalmente abatió a tiros una embarcación, una embarcación que transportaba drogas”.

“Ocurrió hace unos momentos, y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, nos dio una breve sesión informativa, y ya verán, hay más de donde vino eso”, añadió.

Trump también aseguró: “Tenemos una gran cantidad de drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo, y estas salieron de Venezuela, y están saliendo, en gran medida, de Venezuela”. En un contexto relacionado, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra de viaje este lunes con destino a México y Ecuador.

Foto: Casa Blanca.