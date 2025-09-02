Gael Yeomans, vocera de Jara: “Mostraremos que Kast tiene intenciones que está ocultando”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada Gael Yeomans, vocera del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara (Unidad por Chile), se refirió a la carrera hacia La Moneda y lo que arrojan las encuestas. La parlamentaria aseguró que los sondeos sirven para leer al electorado, pero que “son una foto (…) que varía de manera tajante en poco tiempo”.

“Si uno hace comparaciones y revisa la elección pasada, pasaba algo similar y ya en una segunda vuelta, cuando hay solo dos alternativas, las personas tienen una decisión que es un poco más clara entre dos tipos de gobierno. Nosotros pensamos que en eso nuestra candidata tiene varias fortalezas que hay que mostrar con mayor énfasis y eso es lo que estamos haciendo”, agregó Yeomans refiriéndose a los sondeos que dan a Jara por ganadora en primera vuelta, pero no así en segunda.

Sobre el versus con José Antonio Kast y los temas valóricos que le pesaron al candidato Republicano en la elección anterior, la diputada apuntó al candidato por no ser “sincero”: “Está ocultando sus verdaderas intenciones, está ocultando lo que piensa hacer, por ejemplo, con las pensiones. ¿De dónde va a salir el recorte de US$6.000 millones que está prometiendo? En Argentina salió de los jubilados, en Chile no me cabe duda que si no quiere revelar cuáles son sus reales propuestas, quizás también van a venir recortes de las pensiones y eso implica un retroceso en algo que se logró avanzar”.

“Kast también está escondiendo lo que piensa hacer con la ley de aborto en tres causales. En su primer programa de gobierno lo que comprometía era su derogación y hoy no habla porque está ocultando, no es sincero. En ese sentido, creo que es relevante poder llevar a que José Antonio Kast muestre sus reales intenciones al país, porque no puede ser que una candidatura presidencial se levante sobre la nula transparencia, la falta de información, la improvisación”, agregó.

En contraste, Yeomas planteó que Jara “está mostrando certeza, ella generó el camino del acuerdo para la reforma de pensiones que va a implicar un aumento desde este mes para quienes tienen más de 82 años con la PGU, pero desde enero con el seguro social para las mujeres y los sectores medios. Esas son certezas, son garantías, un camino de tranquilidad y de poder ver cómo en lo material van mejorando las condiciones de vida de las personas”.

Consultada sobre si el debate programático debería favorecer a Jara, la diputada respondió que sí, porque “se va a mostrar que José Antonio Kast tiene intenciones que está ocultando”.

La vocera también cuestionó que: “Hoy vemos una campaña de fake news, de mentiras que sigue haciendo José Antonio Kast, que está cambiando la candidata a quién está atacando. En primer lugar atacó a Evelyn Matthei, quien incluso evaluó querellarse en su contra (…). Ahora, (Kast) está atacando a Jeannette Jara. Ahí también demuestra que se le suelta la cadena, o sea, ataca a mujeres, (…) es intolerante con las mujeres que piensan distinto a él incluso en sus propias filas, como fue con la senadora Carmen Gloria Aravena que prácticamente la echó de su partido por pensar distinto”.

Por otro lado, sobre cómo atender las prioridades de la ciudadanía, por ejemplo en materia de seguridad, que discursivamente ha capitalizado la derecha, la diputada Yeomans apuntó a la importancia de “mostrar las propuestas que tiene Jeannette y cómo quiere enfrentar el problema del narcotráfico y la delincuencia“. En esa línea, acusó al candidato republicano de “mentir” y “desinformar” acerca de las propuestas de la carta presidencial oficialista en esta materia.

Yeomans detalló que dentro de los lineamientos programático de Jara, específicamente la medida 90, contempla la expulsión de personas extranjeras condenadas por delitos de la Ley 20.000 del narcotráfico. Propuesta que permitirá “reducir el hacinamiento carcelario, enfrentar con decisión al crimen organizado”. Así, subrayó que: “Estoy hablando de propuestas concretas y no de eslóganes (…) hay que más bien dejar la mentira de lado, porque la mentira no ayuda a encontrar soluciones para el país”.