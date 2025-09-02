María José Abud, vocera de Matthei: "Su candidatura es parte del legado del presidente Piñera"

La vocera del comando de Evelyn Matthei, María José Abud, indicó que tras el relanzamiento de la campaña de la presidenciable de Chile Vamos, acto que contó este lunes con la presencia de la familia Piñera-Morel, lo que se busca es relevar la capacidad de la exalcaldesa de concretar acuerdos y cumplir con sus compromisos.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la exsubsecretaria de la Mujer en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera indicó: “Nosotros estamos convencidos que la candidatura de Evelyn Matthei es la que va a ser capaz de entregar esa gobernabilidad que necesitamos en nuestro país para solucionar los distintos desafíos que tenemos en materia de seguridad, de volver a crecer, de hacernos cargo de los desafíos sociales que enfrentamos y es una candidatura convocante que tiene más de cinco partidos políticos”.

Sobre el objetivo de este nuevo proceso, Abud sostuvo que “esta etapa lo que busca reforzar es el cómo vamos a hacer las cosas y yo creo que ahí nuestra candidatura tiene una ventaja importante porque tienen equipos que han estado antes en el gobierno, que han enfrentado crisis importantes desde la pandemia, el estallido social”.

“Hoy día tenemos sobre la mesa los distintos programas de gobierno de las candidaturas y decir y prometer es fácil, pero ahora viene la etapa de debatir sobre propuestas concretas y la hoja de ruta de cómo vamos a ir implementando cada uno de los desafíos. Esta etapa se podría decir que responde más a la recta final de lo que es la campaña, donde el debate se pone más interesante en poder ir concretando y entregar ese sentido de realismo y responsabilidad a lo que se espera hacer”, afirmó.

En ese sentido, defendió como “natural” que la campaña haya ido cambiando con el tiempo a medida que se iban sumando nuevas fuerzas en respaldo de la candidata.

“Se puede decir que la candidatura de Evelyn Matthei representa una fuerza política más amplia que el resto. Eso tiene un mensaje claro de la capacidad de lograr acuerdos, porque acá es importante entender que para salir de la crisis y solucionar los desafíos se necesita la capacidad de lograr consenso, avanzar en el Congreso y de generar mayorías. Eso es lo que se busca en esta etapa transmitir”, relevó.

Respecto a la presencia de la familia Piñera en el acto y la importancia de reforzar el vínculo con el expresidente, la exsubsecretaria declaró que: “Es muy importante porque nosotros creemos que parte de la candidatura hoy día es parte del legado del presidente Piñera. La familia Piñera-Morel desde el día cero han prestado un apoyo incondicional a Evelyn Matthei, han estado siempre contribuyendo de alguna u otra forma apoyando la candidatura. Lo mismo ocurre también con las distintas autoridades y equipos, y personas que participaron en los distintos gobiernos del presidente Piñera”.

“Es importante separar lo que es que algunas personas legítimamente tengan otra preferencia, pero al final los casos que han ocurrido son menores y también responden a personas que siempre han expresado su posición. Acá lo importante es quedarnos con que la mayoría, por no decir casi toda la coalición y los que participamos del gobierno del presidente Piñera, estamos hoy día con la candidatura de Evelyn Matthei y seguimos trabajando por ese proyecto”, aseguró.

Por último, en torno a las causas de por qué la presidenciable ha ido perdiendo terreno frente a otros abanderados, atribuyó a que “lo primero, es que ha sido una campaña muy larga. Fue la primera candidata que comenzó la carrera y eso obviamente tiene un costo y tiene también el riesgo de que los relatos de campaña van cambiando con el tiempo a medida que se van dando a conocer los competidores, las propuestas y se van trabajando los programas de gobierno”.

La vocera afirmó que están seguros de que es el momento de fortalecer la campaña de Evelyn Matthei, ya que ahora los programas de gobierno de todos los candidatos son conocidos. Destacó que, al compararlos, se evidencia una diferencia abismante a favor de su candidata, a quien describe como poseedora de un programa serio, realizable y que lleva más de un año en desarrollo.