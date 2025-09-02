Presidente Boric llama a defender la reforma de pensiones ante "retroceso" planteado por Kast

Con un desayuno junto a adultos mayores invitados, el Presidente Gabriel Boric celebró el aumento a 250 mil pesos de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que comenzará a regir desde este septiembre para jubilados y jubiladas sobre los 82 años de edad.

Desde el Gobierno se quiso relevar este hito con bombos y platillos, luego de que la reforma de pensiones -con dificultad- fuera aprobada en enero pasado. Para esto, se instaló una extensa mesa estilo “te club” que cruzó toda la sede de gobierno, pasando por el Patio de Los Naranjos, el entre patio, hasta Los Cañones. En el lugar, se vio a adultos mayores compartiendo e incluso bailando junto a ministros de Gobierno como la vocera Camila Vallejo.

Pero este hito se dio en un contexto donde la reforma de pensiones ha estado en el debate no por sus avances, sino por la modificación que plantea el candidato republicano José Antonio Kast respecto a eliminar el préstamo al Estado que realizan los cotizantes para financiar el seguro social.

Es por ello que fue el Presidente Boric quien en su alocución hizo un llamado a proteger la reforma de pensiones, remarcando que no esta disponible para retrocesos. “Quiero decirle que esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren retroceder. Sacarla adelante costó más de una década, pero yo estoy seguro que estas personas mayores y el pueblo de Chile va a defender los avances que ha logrado después de tanta lucha, después de tanto trabajo”, dijo.

“Esta reforma se apoya sobre una conquista anterior que fue la PGU, porque así se construye la buena política en Chile construyendo sobre lo que teníamos antes. Sin embargo, hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso“, agregó.

Quién también respondió al candidato republicano fue la vocera Camila Vallejo. La autoridad calificó como una “excusa” la negativa del republicano a explicar cómo, de no contar con este préstamo al Estado, se van a financiar el aumento de las pensiones. Esto, porque este lunes Kast se negó a explicar la fórmula alegando que de explicitarla el gobierno podría amarrar los recursos.

“Hay un dicho chileno, ¿no? Que ladrón vea a todos de su condición. Estas personas que creen que todo el resto hace lo mismo que ellos podrían hacer, ¿no? Instalan sospechas. Me parece que es solo una excusa porque si se fuera totalmente transparente se plantearía qué es lo que se pretende, o sea, cómo se pretende financiar”, sostuvo.

Matthei celebra relevando el legado del expresidente Piñera

Por otro lado y en una actividad paralela, casi en el mismo horario, pero en San Miguel, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, hizo lo propio con vecinos de la comuna relevando que su sector fue capaz de llegar a consenso para destrabar la reforma.

En la instancia, también se reiteró en varias ocasiones, por varios intervinientes, que la PGU es un legado del ex presidente Sebastián Piñera y de Chile Vamos. De hecho, sobre las mesas dispuestas se leían carteles con el slogan “PGU. Grande y nuestra“.

Si bien la candidata también valoró el aporte del oficialismo en los proyectos previsionales, destacó que “los chilenos saben que al final es la PGU es del presidente Piñera y todo el mundo sabe que nosotros la apoyamos y que, sin nuestro apoyo, nunca hubiera salido eso”.

Consultada nuevamente respecto a la propuesta de Kast, Matthei indicó que Kast no puede transparentar cómo financiará el aumento de las pensiones sin el préstamo porque simplemente “no puede porque no hay cómo hacerlo“. En esa línea, relevó que lo que se propone desde Chile Vamos está “chequeado”.

Cabe destacar que el aumento de la PGU se entregará de manera automática al cumplir 82 años, beneficiando a cerca de 386 mil personas, en su mayoría, mujeres. Mientras que irá abarcando a más población de manera gradual, pues en septiembre de 2026 se aumentará el beneficio a pensionados sobre 75 años y desde 2027 a todos los pensionados de 65 años o más.

El pago de este beneficio, para este mes, en tanto, se realizará entre el 2 y el 16 de septiembre a excepción de quienes son pensionados de las AFP y Compañías de Seguros, quienes recibirán su pago mayoritariamente entre el día 12 y 16 de septiembre.