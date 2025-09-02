San Pedro de Atacama inicia plan de limpieza total de escombros y microbasurales

San Pedro de Atacama puso en marcha un plan para limpiar totalmente a la comuna de escombros y microbasurales. En su primera semana ya ha retirado cerca de 80 toneladas de residuos.

Los trabajos comenzaron durante la penúltima semana de agosto en el pueblo de Socaire, donde la comunidad detectó diez focos de acumulación de residuos, destacando principalmente escombros, chatarra metálica, neumáticos y hasta carrocerías.

Para el caso de los escombros, estos son trasladados hasta el centro para la disposición de residuos de la construcción y demolición, RESCON Antofagasta, donde son gestionados y clasificados con el objetivo de potenciar la sostenibilidad y la economía circular. De esta forma, por ejemplo, el hormigón se puede convertir en gravilla. Una acción clave al considerar la gran cantidad de construcciones y obras en la región.

Laura Pastenes de RESCON Antofagasta, destacó esta iniciativa pionera en la región y valoró el esfuerzo que hace la comuna de San Pedro de Atacama por limpiar la comuna de escombros y microbasurales. “Es algo que puede ser replicado en toda la región de Antofagasta”, señaló Pastenes y subrayó que el RESCON de Antofagasta es el único lugar autorizado en dicha región para recibir este tipo de materiales.

“Estamos absolutamente disponibles para colaborar activamente con los municipios de la Región de Antofagasta para resolver la grave crisis ambiental que representan los escombros en nuestro territorio”, sostuvo Pastenes.

Actualmente se desarrolla una segunda semana de trabajos en Socaire, con el objetivo de que no quede ningún microbasural en la localidad. El operativo se amplió además con un retiro domiciliario puerta a puerta, que permitió a familias y personas mayores deshacerse de voluminosos como muebles y restos metálicos.

La iniciativa se desarrollará progresivamente en todas las localidades, hasta alcanzar la limpieza total del territorio comunal, respondiendo a una de las demandas más importantes de la comunidad. “El compromiso de esta administración es claro: que no quede ningún microbasural en la comuna. En Socaire partimos con fuerza y retiramos 80 toneladas de residuos en solo una semana, y seguiremos avanzando localidad por localidad con la misma determinación”, destacó el alcalde Justo Zuleta Santander.

El programa cuenta con una inversión de $400 millones de pesos para ejecutarse en cuatro meses, financiada íntegramente con recursos del Royalty Minero, los cuales la Municipalidad de San Pedro de Atacama destinó en su totalidad a esta tarea. La ejecución considera la participación de 12 trabajadores y 14 vehículos y maquinarias, bajo supervisión municipal y comunitaria, resguardando sectores sensibles y asegurando pertinencia cultural en el proceso.

“Hemos decidido destinar íntegramente los recursos del Royalty Minero a esta tarea porque sabemos que es la prioridad de nuestros vecinos. Son “400 millones en cuatro meses de trabajo para que cada rincón de San Pedro de Atacama quede libre de microbasurales”, afirmó Zuleta.

Respuesta a la comunidad y proyección

Esta intervención responde a una necesidad urgente del territorio y a una demanda muy importante de la comunidad, que por años solicitó erradicar los microbasurales que afectaban su entorno y calidad de vida.

“Esta limpieza significa un beneficio directo para quienes habitan el territorio, pero también para los miles de turistas que año a año visitan San Pedro de Atacama, el destino más concurrido de Chile. Queremos un espacio limpio, cuidado y digno para todos”, puntualizó el alcalde.

La planificación contempla extender los operativos a todas las localidades de la comuna, partiendo por Peine, donde la comunidad ya organiza la entrega de coordenadas de nuevos focos, consolidando un trabajo que busca mejorar las condiciones ambientales para quienes habitan la comuna.

Cuidar y denunciar

La directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, Luz María Gómez, hizo un llamado a la comunidad a cuidar los espacios que ya fueron recuperados y a denunciar a quienes vuelvan a generar microbasurales. Las denuncias deben ingresarse por Oficina de Partes o al correo dimao@munispa.cl

La limpieza de microbasurales se complementa con otras acciones de la estrategia municipal, como la instalación de papeleros, la entrega de 300 contenedores domiciliarios a personas mayores y con discapacidad, y la realización en meses anteriores de operativos de retiro de residuos voluminosos en Camar, Alto Jama, Solor y la extensión Licanantay. Además, funcionarios municipales de distintas áreas realizaron limpiezas en puntos críticos, como el estacionamiento camionero de la Ruta CH-27 y el camino a Calama, y ya se programó un tercer operativo para los primeros días de septiembre.