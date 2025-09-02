Seminario "Chile rumbo al futuro": Casa de Bello conmemora los 100 años del exrector Edgardo Boeninger

Con invitados como el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de varios exministros de Estado, este martes se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile el seminario “Chile rumbo al futuro: legado y desafío en el centenario del exrector Edgardo Boeninger”.

La instancia, encabezada por la Rectora de nuestra casa de estudios, Rosa Devés, homenajeó al economista, exrector, exministro, exsenador y militante de la Democracia Cristiana (DC); analizando el legado que le dejó tanto a la Universidad de Chile como a nuestro país, ya que, por su crucial rol en los años posteriores a la dictadura, es descrito por muchos como el “arquitecto” de la transición.

La Rectora Devés destacó que durante su tiempo en la Rectoría de la Universidad de Chile, entre 1969 y 1973, Boeninger fue un acérrimo defensor de principios como la autonomía universitaria y el pluralismo.

“La lectura de su pensamiento universitario hoy demuestra la visión de largo plazo que le animaba. Su programa de gobierno para la elección de 1972 da cuenta de la vigencia de sus ideas. Firme defensor de la autonomía, del pluralismo y de la paz universitaria y contrario a la idea de una universidad militante, tenía, sin embargo, plena claridad respecto a la importancia del vínculo de la universidad con la sociedad”, resaltó.

La hija del exrector y exembajadora de Chile en Uruguay, Iris Boeninger von Kretschmann, se refirió a la arista más personal de su padre, quien le enseñó “que incluso en medio de las tensiones más grandes siempre hay espacio para la sonrisa, el buen humor y la gratitud”.

Iris Boeninger además abordó su rol en la campaña del “No” en 1988 y en el gobierno de Patricio Aylwin, período en que fue ministro de la Segpres: “Su aporte estuvo en diseñar una hoja de ruta que uniera a las distintas fuerzas opositoras, para derrotar a la dictadura, derrotar a Pinochet en las urnas y garantizar, después, una transición institucional sin rupturas violentas”.

“Su estilo era pragmático, más preocupado de los resultados y de la gobernabilidad futura, que de las diferencias ideológicas”, agregó.

El expresidente de Chile, Eduardo Frei, también se refirió al desempeño de Boeninger como dirigente político, mencionando, entre otros atributos, su habilidad para construir acuerdos y su consecuencia.

“Ingeniero, economista, político, militante de la DC, rector de la Universidad de Chile, ministro de Estado, senador. ¡Qué conjunto de actividades y profesiones! Y este es el legado de Edgardo. Grandes figuras y él, en uno de los momentos más difíciles de la historia de Chile, cuando retornábamos a la democracia después de casi veinte años, fueron capaces de conducir al país por el camino del diálogo y la reconciliación. ¡Qué gran tarea!”, señaló el expresidente.

Quienes también estuvieron presentes en este seminario fueron los exministros de Interior, Mario Fernández, y de Hacienda, Ignacio Briones. Fernández habló sobre su larga historia con Boeninger, desde que eran estudiante y rector de la Universidad de Chile, respectivamente, hasta más tarde, cuando compartieron responsabilidades políticas durante los gobiernos de la Concertación.

Por su parte, Briones reconoció no haber conocido personalmente a Boeninger, pero lo calificó como uno de sus grandes héroes, en conjunto con el expresidente Patricio Aylwin y el economista y gran amigo de Boeninger, Alejandro Foxley.