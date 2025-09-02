Svetlana Kotova, pianista: "La música clásica es tan democrática como cualquier otra"

Han pasado algunas semanas desde que el Centro para las Artes Zoco arrancó su nueva temporada de piano, inaugurada el pasado 2 de julio con la presentación del letón Armands Abols.

Tras un par de meses de presentaciones —en las que han rotado intérpretes de la talla de Pedro Robert, Sebastián Arredondo y Sten Ulloa— será el turno de la destacada académica y doctora en Artes Musicales por la Universidad de Oregón, Svetlana Kotova.

Nacida en Rusia y radicada en nuestro país desde 1991, Kotova —quien es docente de la Universidad de Chile y una de las conductoras del programa “Contrastes”, emitido todos los sábados a las 18:00 horas a través del 102.5 FM— llevará a cabo un recital que incluirá trabajos de autores europeos menos conocidos en estas latitudes del mundo.

“Lo de mañana será un programa dedicado a la música de salón del siglo XIX, tanto de Europa occidental como oriental. Habrá obras de compositores tradicionales como Schubert y Chopin, y también de rusos y ucranianos muy poco conocidos. Espero que el público vaya con entusiasmo a escuchar y descubrir este repertorio que probablemente nunca han escuchado”, expresó al respecto.

Sobre el concepto de la “música de salón“, la académica clarificó que se trata de “obras más bien breves, de cierto carácter improvisatorio, nacidas en el seno de los salones europeos del siglo XIX. Surgieron con la idea de Schubert de reunir a artistas de distintas disciplinas —músicos, pintores, literatos, poetas— en un espacio íntimo donde compartir sus creaciones. De ahí nacen obras como los impromptus, las mazurcas y otras piezas breves que, en pocos minutos, entregan una gran gama de emociones y caracteres musicales”.

Todo esto, en una invitación abrazada con alegría por Kotova, quien igualmente destacó la importancia de que existan escenarios como el de Zoco: “Siempre hacen falta espacios de este tipo, más de cámara. Se han construido teatros grandes en Santiago y en regiones, pero buenas salas de cámara hay muy pocas. Tener un teatro realmente dispuesto para eso, en un lugar neurálgico de La Dehesa, frente a un mall y rodeado de lugares de esparcimiento como restaurantes, lo hace muy ameno para el público. Y claro, la existencia de descuentos para vecinos y otras categorías que facilitan el acceso es muy positiva”.

Contexto en el cual la reciente apertura del espacio VM20 de la U. de Chile también juega un rol crucial. “Es la primera sala de estas características que se construye en Chile, pensada para una orquesta sinfónica. Era una deuda de muchos años con la Sinfónica Nacional, que por fin tiene un teatro a la altura de la orquesta. Es un hito de una importancia muy difícil de dimensionar ahora, en este minuto, porque realmente se dice que es un teatro de primer nivel a nivel latinoamericano”, expresó Kotova.

“Se ha notado mucho el apoyo de rectoría en cuanto a las artes”, sumó la pianista, añadiendo que “lo único que espero ahora es que ese apoyo también se extienda a la Facultad de Artes, que hoy está un poco abandonada”.

Democratizar la cultura

En esa misma línea, la artista compartió una reflexión en torno a la transformación de la relación del público chileno con la música de cámara. Una que, a su juicio, ha ido cambiando en los últimos años gracias a la caída de varios mitos en torno a este género.

“Creo que, con el tiempo, ha habido un proceso de democratización importante“, definió Kotova. “El estigma que existía con la música clásica, en general, era que la gente tenía la idea de que las entradas eran muy caras, que había que vestirse de cierta manera o comportarse de una forma especial. Eso es un mito. La música clásica —o académica, como quieran llamarla— es tan democrática como cualquier otra. Mientras más la acerquemos al público, más la van a querer consumir”.

Tarea donde los medios de comunicación juegan un rol fundamental: “Lo que más falta es difusión en medios. En televisión no se ve nada de música clásica, lo que me parece terrible. En radio también son muy pocas las emisoras que la difunden. Sigue siendo un nicho, pero cada vez más grande. Y también creo que es tarea de los músicos que, al momento de subirse al escenario, no levanten una pared entre ellos y el público, y sean cada vez más abiertos y amenos a conversar y relacionarse de forma más directa. Para que se vaya perdiendo esa distancia falsa que, en realidad, no debería existir”, afirmó la académica.

Algo que toma aún más relevancia a la hora de observar la calidad con la que se está llevando a cabo la formación de artistas en nuestro país. “Siento que está cada vez más fuerte e importante. Están surgiendo jóvenes muy bien preparados, lo vemos en estudiantes de nuestra universidad, en los de la Católica… Claro, con algunas notas tristes, porque nos acabamos de enterar, por ejemplo, de que la Universidad Mayor está reduciendo drásticamente su programa de conservatorio“, contrastó Kotova. “Eso me da un poquito de angustia por saber qué va a pasar con todos los estudiantes que tenían la ilusión de terminar allí su carrera”.

“Pero en términos de preparación musical y académica, sobre todo en interpretación y piano, encuentro que el nivel es muy bueno. Los estudiantes salen muy bien preparados. Y cada vez tienen más oportunidades, por estos nuevos espacios de difusión y extensión, de lugares donde pueden ir a tocar y presentarse al público, y hacerse de sus propias experiencias”, cerró.

Cabe destacar que el concierto de piano de Svetlana Kotova se llevará a cabo a las 19:30 horas de este miércoles 3 de septiembre en el Centro para las Artes Zoco, ubicado en Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea. Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket con un valor que parte desde los $11 mil 500 pesos, y con descuentos disponibles para clientes de La Tercera, Scotiabank, La Vinoteca y varios más.