Ante intentos por debilitar el Estado: Mesa del Sector Público llama a la unidad de los trabajadores

Fue una convocatoria liderada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la que asistieron una serie de organizaciones parte de la Mesa del Sector Público. Se trató de un banderazo en el frontis del Palacio de La Moneda, en Plaza de la Constitución, donde los principales dirigentes leyeron un manifiesto acusando una “arremetida” desde sectores de derecha en contra del Estado y los derechos ya conquistados de los trabajadores.

En esa línea, la misiva llamó a la unidad del mundo sindical y emplazó al Gobierno a no continuar avanzando en la reducción presupuestaria para no hacerle el juego a la “derecha populista”.

Como punto uno relevaron que: “El Estado es parte de las vidas de todos y todas. Desde antes de nacer y hasta después de morir, está presente a través de los distintos servicios públicos, buscando generar condiciones para que cada uno y cada una crezca, se eduque, se desarrolle, trabaje, emprenda, mantenga o restablezca su salud, reciba apoyo en momentos de emergencias o catástrofes, provea a su familia y viva con dignidad”.

En voz del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, se detalló que “debilitar el rol del Estado es disminuir los derechos de todas y todos. Es alejar de las personas la posibilidad de construir sus vidas con seguridad social, con protección a sus derechos humanos, civiles, y laborales, con acceso a beneficios y servicios acordes a sus necesidades”.

“Reducir y debilitar el Estado nos afecta a todas y todos. Un Estado reducido no puede otorgar las prestaciones y garantizar los derechos que las personas requieren. Un Estado debilitado es el primer paso para disminuir derechos no solo a trabajadores públicos sino también a trabajadores del mundo privado”, añadió.

Por su parte, Paulina Cartagena, encargada de la secretaría de educación de la CUT y dirigente del Colegio de Profesores, expresó nuevamente el “repudio” del mundo sindical en contra de los trabajadores que utilizaron licencias médicas fraudulentas, pero también manifestó su rechazo a la “generalización mal intencionada” de estos casos.

“Con la misma fuerza rechazamos que se utilice a ese 1,4% de trabajadores para denostar a quienes día a día se esmeran por acercar al Estado a las personas en los más diversos lugares de nuestro país, para permitirle ejercer sus derechos. Esta generalización mal intencionada, no solo ha dañado la imagen y dignidad de las y los servidores públicos ante la ciudadanía, sino que ha generado un peligroso entusiasmo populista por limitar derechos y fomentar el castigo a través de dictámenes y proyectos de ley que están impulsando distintos sectores políticos”, sostuvo.

En esa línea, secretario nacional de la CUT, Eric Campos, cuestionó el proyecto que busca regular las licencias médicas, debate sobre el que han manifestado varios reparos por los días de carencia. De hecho, actualmente hay un plazo de tres semanas para resolver este nudo con el gobierno. “No vamos a firmar nada que afecte los derechos de los trabajadores”, dijo en esta actividad.

Pero a la vez, Campos también cuestionó la regla de responsabilidad fiscal que “muchos defienden” tanto en la derecha como en la izquierda. “Esa famosa regla fiscal es la que hoy día nos tiene con más de seis servicios de salud que no tienen dinero para llegar a fin de año, que no tienen plata para pagar insumos, que no tienen plata para pagar los salarios de las y los trabajadores”, criticó.

El manifiesto culmina señalando que “convocamos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y al mundo político en su más amplio espectro, a sumarse a la defensa del Estado, a fortalecer el Servicio Público y a proteger la dignidad y los derechos de las y los trabajadores y de todas las personas que habitan nuestro país”.