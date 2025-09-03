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Corte Suprema fija audiencia para conocer cuaderno de remoción de ministra Sabaj

La cita tendrá lugar el próximo lunes 8 de septiembre en la Sala de Honor. Cabe destacar que el sumario abierto contra Sabaj se dio en el marco de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, ligado al denominado caso Audio.

La cita tendrá lugar el próximo lunes 8 de septiembre en la Sala de Honor. Cabe destacar que el sumario abierto contra Sabaj se dio en el marco de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, ligado al denominado caso Audio.

Cultura

La Corte Suprema fijó para el próximo lunes 8 de septiembre la audiencia para conocer el cuaderno de remoción de la suspendida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero.

El máximo tribunal recibió los informes que fueron solicitados a la ministra Sabaj y a la Corte de Apelaciones de Santiago, y fijó la audiencia de alegatos para analizar la solicitud.

En la resolución, se convoca al “Tribunal Pleno para los efectos del artículo 80 de la Constitución Política de la República, de forma extraordinaria, para la audiencia del lunes 8 de septiembre del presente año, a las 8:30 horas, la que se realizará en el Salón de Honor de esta Corte Suprema”.

En enero fue abierto un sumario contra Sabaj por sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el marco del caso Audio.

De acuerdo a un reportaje de The Clinic, Sabaj habría conseguido llegar al cargo con la ayuda de Hermosilla, lo que constaría en chats extraídos del teléfono de este último. Además, la jueza habría ayudado al abogado en algunas causas.

Según el medio citado, la jueza habría intervenido en la estrategia jurídica y en la redacción de un recurso, en 2021 en favor del expresidente Sebastián Piñera en el caso Dominga. En uno de los chats con Hermosilla, la jueza le expresó que “sabes que tenemos pacto forever”.

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