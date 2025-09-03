Detienen a 10 funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica por corrupción

En un operativo contra la corrupción realizado este viernes, cinco funcionarios públicos fueron detenidos en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. La acción fue ejecutada por la Brigada Investigativa de Delicios Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica, en coordinación con el Ministerio Público de la región.

Las diligencias se llevaron a cabo tanto en las dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales como en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la ciudad de Arica. En total, resultaron detenidas 10 personas, “cuatro funcionarios de la Seremi y un quinto de la DOM. Los otros cinco detenidos son particulares, tres de los cuales son exfuncionarios de la Seremi”, precisaron desde Fiscalía.

El subprefecto de la PDI, Marcelo García Cid, explicó que “se materializó un procedimiento macro en el contexto de una investigación reservada (…) con dos años y medio más o menos de investigación”. Agregó que “en este contexto se dio curso a diez órdenes de detención por los delitos de lavado de activos, por falsificación, entre otros delitos de corrupción”.

Los hechos investigados se remontan al menos a 2021, período en el que los imputados habrían utilizado sus cargos para cometer diversas irregularidades.

Mediante un comunicado, la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota expresó su respaldo al Ministerio Público y aseguró que continuarán “colaborando de forma activa con esta investigación, que se origina en hechos denunciados por el propio secretario regional de esta cartera, en coordinación con las autoridades ministeriales nacionales”.

Asimismo, enfatizaron: “Condenamos tajantemente cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales, afectando el resguardo del territorio fiscal y poniendo en riesgo la gestión pública”.