“El crimen no distingue fronteras”: Chile y Perú estrechan colaboración policial en cumbre binacional

En el marco de la cuarta Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (Rampol) 2025, autoridades de Chile y Perú consolidaron una nueva etapa de cooperación internacional en seguridad pública.

El encuentro, realizado en Santiago, reunió al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; al general director de Carabineros, Marcelo Araya; al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; y al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria.

El objetivo principal de esta instancia es fortalecer la articulación operativa y la inteligencia policial frente a redes criminales que operan sin fronteras. Por este motivo, el titular de Seguridad, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado.

“El desbaratamiento de una organización criminal en cualquiera de nuestros países en Chile o en Perú es un beneficio para ambos. Esa manera de comprensión además de la diplomacia policial a la cual se ha hecho referencia en múltiples ocasiones es la que está permitiendo obtener resultados”, declaró.

El secretario de estado agregó que muchos de los éxitos policiales recientes se deben a la comunicación directa con policías de otros países. Sobre esa línea, subrayó que uno de los efectos más potentes de la cooperación internacional es su capacidad para desarticular la idea de que cruzar una frontera permite eludir la justicia.

En tanto, Eduardo Cerna, explicó que uno de los avances concretos formulados en estas citas fue la integración del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) entre Carabineros y la PDI y posteriormente implementado entre ambas naciones.

“Eso ha permitido a la fecha tener identificados más de ocho hechos criminales donde armas han sido usadas en delitos en Perú y mismas armas han sido usadas en delitos violentos en Chile. Eso permite, a través de evidencia científica establecer trazabilidad, vinculación, circunstancia perfilar y concatenar hechos gravosos que le cuestan la vida a las personas, tanto en Perú y en Chile. Eso es cooperación internacional”, manifestó.

“La investigación policial hoy no se entiende sin cooperación internacional (…) Las fronteras son netamente geográficas, pero para el crimen no existen y las policías debemos tener la misma articulación”, sumó.

Desde Perú, el comandante general Víctor Zanabria alertó sobre la violencia que atraviesa el continente y defendió la necesidad de fortalecer el sistema punitivo más allá de las fronteras. “En la medida que este trabajo coordinado sea fructífero, tendremos mayor efecto en la desarticulación de organizaciones criminales que cometen delitos transnacionales y están afectando tanto a nuestras poblaciones”, declaró.

“El trabajo profesional que desarrolla Policía Nacional del Perú, Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile es una muestra en el continente de que trabajando articuladamente se logran éxitos internacionales, pero sobre todo generan confianza”, añadió.

Por su parte, el general director de Carabineros, adelantó que las jornadas de trabajo seguirán perfeccionando la respuesta institucional. El general Marcelo Araya complementó que hoy las alertas y detenciones se ejecutan en tiempos mucho más breves gracias a la conectividad entre cuerpos policiales.

Cabe recordar que, la instancia Rampol nació en julio de 2020 como un mecanismo de cooperación binacional entre Chile y Perú. Desde entonces, ha reunido a los altos mandos policiales y unidades especializadas de Carabineros, la PDI y la Policía Nacional del Perú.

Con la edición 2025 celebrada en Santiago, el evento suma un total de cuatro jornadas binacionales realizadas desde su creación. Esta continuidad refleja el compromiso sostenido de ambos países por enfrentar de manera conjunta los desafíos del crimen transnacional.