"Es de máxima gravedad": senadora Ebensperger (UDI) cuestiona rechazo a la multa por no votar

Sorpresa generó la votación de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados ya que, finalmente, el proyecto que establece una multa para aquellos que no voten en las elecciones de noviembre, pasó al Senado sin dicha sanción.

Esto último, pese a que el Gobierno habría llegado un acuerdo con la oposición para aprobar la iniciativa si es que estos se comprometían a avanzar en aumentar los requisitos para extranjeros.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger afirmó que: “Lo que pasó ayer en la Cámara es de máxima gravedad, no solo por la incoherencia constitucional, porque hoy día tenemos una norma constitucional que establece el voto obligatorio; sino que también es grave porque había un acuerdo expreso con el Gobierno de que si se aprobaba la multa, nosotros no nos opondríamos a poner más requisito al voto del extranjero para elecciones futuras”.

A juicio de la parlamentaria, se trata de algo “insólito”. “Yo pienso que tal vez los diputados oficialistas y el Gobierno querrán ganar las elecciones por secretaría, pero hay una norma constitucional. Chile volvió a determinar que el voto va a ser obligatorio, pero un voto obligatorio, sin multa, termina siendo un voto voluntario. Para nosotros es de la máxima gravedad”, insistió.

Ebensperger aseguró que el Ejecutivo incurrió en un “chantaje” al condicionar su apoyo a la multa y expresó que ha sido el oficialismo el que no ha tenido una postura clara sobre el voto extranjero y sus requisitos. “Que hoy día crean que lo peor que puede haber es el voto al extranjero a mi me parece una voltereta inentendible. Pero a pesar de ello, porque nosotros sí somos coherentes y porque el 2020, con la Ley Migratoria, queríamos más exigencias al voto del extranjero, nos abrimos a estudiarlo”, señaló.

“Quizás lo que hoy día está pasando es que el oficialismo ya no le hace caso a su Gobierno, ni conversan y cada quien se manda solo y cualquier eventual acuerdo no tiene ningún sentido. Yo espero que eso no sea así y que por el bien de la democracia esto se enmiende en el Senado”, dijo.

Por otro lado, la representante de la Región de Tarapacá además se refirió a la carrera presidencial y al difícil momento que pasa la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. De acuerdo a Ebensperger, “la calle es muy buena para Matthei”.

“Las encuestas son una foto del día, un instrumento importante, muestra una tendencia, pero eso no quiere decir que no sean 100% reales o que no puedan cambiar. Hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es llegar hasta el último rincón de nuestro país con las propuestas de Evelyn Matthei para tratar de conquistar a los chilenos a través de las propuestas. Todo eso es absolutamente remontable”, sostuvo.