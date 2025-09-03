Indignación por maltrato en Hospital de Osorno: Minsal condena hechos "extremadamente graves" contra trabajador con TEA

Recientemente se dieron a conocer una serie de videos que evidencian agresiones hacia un funcionario diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) dentro del Hospital de Osorno. De acuerdo con la información revelada por Radio Biobío, estos incidentes habrían tenido lugar entre 2018 y 2019, aunque solo ahora salieron a la luz pública.

En las imágenes se observa al hombre amarrado de manos y piernas, luchando por liberarse entre sollozos. Frente a estos hechos, desde el Hospital de Osorno señalaron respecto a la denuncia que “este proceso actualmente se encuentra en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables de estos actos, con las medidas disciplinarias correspondiente y ajustadas a la gravedad de los hechos”.

Compartimos comunicado del Hospital de Osorno: https://t.co/G1WCbvFfG0 — SSOsorno (@SSaludOsorno) September 2, 2025

Además, la institución afirmó: “Como institución, día a día velamos por el resguardo y la tranquilidad de la comunidad funcionaria y usuaria de salud. Seguiremos cuidando y fortaleciendo estos espacios, haciendo respetar cada normativa de estándares normales de convivencia y respeto en comunidad”.

Por otro lado, el Ministerio de Salud se refirió al caso citando el comunicado del establecimiento y sostuvo que “el Minsal condena y considera extremadamente grave los hechos ocurridos, entre 2018 y 2020, en el Hospital de Osorno. Por ello, está haciendo seguimiento de las acciones que ha adoptado el SS de Osorno ante la justicia (fiscalía) y desde el punto de vista administrativo”.